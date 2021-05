Počet zaočkovaných v krajoch je iný, ako uvádzajú oficiálne dáta. Na ministerstve to vedia a neprekáža im to

Tento týždeň sme na Slovensku zaočkovali miliónteho občana plnými dvoma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Svoju dôležitú úlohu v procese očkovania zohrávajú krajské veľkokapacitné očkovacie centrá.

Záujem o vakcíny je však v jednotlivých krajoch rozdielny. Kým obyvatelia západného Slovenska neváhajú cestovať za očkovaním aj stovky kilometrov, niektoré centrá majú problém naplniť termíny.

Najdlhšie fungujúce vakcinačné centrá sú v Trnavskom kraji, ide o veľkokapacitné očkovacie centrá v Skalici, Trnave a Dunajskej Strede. Na starosti ich má župan Trnavského kraja Jozef Viskupič.

Viskupič je tiež predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 a z tejto pozície vidí v systéme informovania verejnosti o počte zaočkovaných v jednotlivých krajoch určité zavádzanie.

Najvyššia zaočkovanosť

„My máme strašne veľké čísla v Trnavskom kraji čo sa týka zaočkovaných ľudí z Bratislavského kraja, ale nie kvôli tomu, že chcú tí ľudia podporovať nejakú vakcinačnú turistiku, ale nemajú sa kam prihlásiť,“ uviedol pre portál vZdravotníctve.sk Viskupič.

Bratislavský kraj má podľa jeho názoru malú očkovaciu kapacitu, preto sa veľa ľudí hlási na termíny aj do iných krajov. Vzniká tak však nepresnosť v údajoch, ktorá nie je zanedbateľná.

V národných číslach podľa Viskupičových slov vidieť vysokú preočkovanosť v Bratislavskom kraji, k 6. máju to bolo 97,5-tisíc ľudí, najviac na Slovensku. Otázka však znie, koľko ďalších ľudí z tohto kraja sa nechalo očkovať inde.

Ak sa totiž na štatistiky pozrieme z hľadiska toho, koľko obyvateľov kraja, sa v tom-ktorom kraji nechalo zaočkovať, až vtedy podľa Viskupiča vidíme reálny počet ľudí, ktorí tento kraj „chránia“ tým, že sa zaočkovali. Majú v ňom totiž trvalý pobyt, a teda sa v ňom zdržujú.

Trnava a Košice

Podľa neho má najviac takýchto obyvateľov Trnavský kraj, spolu s Košickým krajom. Malo by to byť približne 62-tisíc podaných vakcín. To je údaj iba za veľkokapacitné očkovacie centrá v TTSK, treba k tomu pripočítať aj nemocnice.

Najväčšie veľkokapacitné očkovacie centrá sú totiž práve nemocnice, malo by ich byť celkovo 44. „Veď oni robia 80 percent zaočkovanosti,“ dodáva Viskupič a pripomína, že župani sú zodpovední za koordináciu očkovania v celom kraji, teda aj za nemocncie.

Pôvodne chcelo ministerstvo od TTSK, aby vytvorili očkovaciu kapacitu pre 440-tisíc ľudí. „To sú ľudia nad 18 rokov na území Trnavského kraja, ktorý je najväčší na počet obyvateľov zo všetkých. Ale vo veľkom sme napĺňali aj potrebu susedného regiónu,“ pripomína.

Záujem o očkovanie je teda v Bratislavskom kraji zrejme ešte vyšší, ako hovoria dostupné údaje. Problém sa ale ukazuje aj opačným smerom. Počet zaočkovaných v niektorých krajoch môže byť tým pádom omnoho nižší, ako uvádzajú oficiálne čísla, lebo sa tam očkovali aj z iných krajov.

Zaočkovanosť obyvateľov kraja

Veronika Bauch, hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pre portál vZdravotníctve.sk potvrdila, že štatistiky očkovaných vychádzajú z dát očkovacích centier, teda sa skutočne uvádza, koľko ktoré vakcinačné centrum zaočkovalo ľudí.