Počty nových prípadov COVID-19 začali klesať, podľa Krajčího zabrali opatrenia aj plošné testovanie

aktualizované 13. novembra 2020, 18:36

Krivka nárastu pozitívnych prípadov sa zlomila. Po zasadnutí Pandemickej komisie vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Počty nových prípadov podľa ministra začali klesať z dôvodu plošného testovania a opatrení, ktoré sú na Slovensku zavedené. Za posledný týždeň síce narástli počty hospitalizovaných, minister však dodal, že tento nárast zďaleka nie je taký, aký odborníci predpokladali. Nemocnice podľa neho už cítia priaznivý efekt opatrení.

Optimistický je aj pre klesajúce reprodukčného číslo. Minulý týždeň bolo nad hodnotu jeden, aktuálne je na úrovni 0,7 až 0,9.

„Keby sme vydržali v tempe testovania aj opatreniach, tak postupne by sme vírus úplne eliminovali,“ povedal Krajčí.

Vydýchnuť si ešte nemôžeme

Zhoršovanie epidemiologickej situácie sa podľa ministra dá predpokladať v okresoch Detva, Krupina, Banská Štiavnica a Skalica.

Kĺzavý medián za posledný týždeň klesol z hodnoty na 2 282 na 2 024, podľa Krajčího ide však o stále vysoké číslo. „Sme ďaleko od situácie, kedy by sme si mohli vydýchnuť,“ doplnil.

Ako šéf rezortu zdravotníctva dodal, situácia sa zhoršuje v počte ľudí pripojených na pľúcnu ventiláciu a ľudí hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

„Keď budeme teraz nezodpovední, tak veľmi rýchlo môže dôjsť k zlomeniu tej krivky a môže sa znova začať vracať smerom nahor. Čo môžeme preto spraviť? Nebudeme výrazným spôsobom uvoľňovať opatrenia, ale na druhej strane potrebujeme zvoliť optimálnu testovaciu stratégiu,“ odpovedal Krajčí.

K nárastu obsadenosti lôžok v súčasnosti nedochádza

Podiel pozitívne testovaných klesol po plošných testovaniach z 14,1 na 13,9. „Je to síce pokles, ale nie taký, ako sme očakávali,“ povedal Krajčí. Reprodukčné číslo však kleslo z 1,1 až 1,3 na 0,7 až 0,9.

Podľa ministra to znamená, že ak by sme vydržali v tempe testovania, tak niekedy na začiatku decembra by už bol kĺzavý medián na úrovni 500. To by sa ale podľa jeho slov muselo každý týždeň testovať celé obyvateľstvo.

Kapacitná situácia v nemocniciach by mala podľa prognózy o chvíľu dosiahnuť vrchol a následne by mala pomaly klesať. Ako Krajčí dodal, v súčasnosti nedochádza k nárastu obsadenosti lôžok. Z celkového počtu lôžkového fondu na Slovensku je zaplnených približne na 50 percent.

Čísla pozitívne testovaných ľudí nad 65-rokov sa oproti predchádzajúcemu týždňu mierne zlepšili, ale počty infikovaných sú stále relatívne vysoké. Najviac hospitalizovaných ľudí je v Žilinskom, Prešovskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Z niektorých nemocníc na severe sú už pacienti prepravovaní do južnejších regiónov.

Zmena parametrov pri uvoľňovaní opatrení

Pandemická komisia sa tiež dohodla na zmene parametrov, pri ktorých dôjde k uvoľňovaniu opatrení.

„Na semaforový systém na Slovensku sa prejde vtedy, keď obsadenosť lôžkového fondu v nemocniciach bude na úrovni menej ako 2-tisíc pacientov,“ vysvetlil Krajčí.

Druhým parameterom je, že priemerný počet nových pozitívnych prípadov za sedem dní bude na úrovní 750 prípadov denne. Tým sa nahradí parameter kĺzavého mediánu, ktorý bol na úrovni 500. Ako bude semafor vyzerať by mal minister ukázať budúci týždeň.

„V podstate to je o 50 percent zvýšený ten limit. O to ľahšie by sa mala dosiahnuť hranica, keď by sa mohli zatvorené prevádzky otvárať,“ dodal Matovič.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.