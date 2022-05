Počty prípadov COVID-19 a úmrtí vo svete klesajú aj naďalej, reálny stav však môže byť iný

Počet nových prípadov koronavírusu a úmrtí celosvetovo minulý týždeň pokračoval v poklese, ktorý sa začal ešte v marci. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej týždennej správe o vývoji pandémie informovala, že minulý týždeň bolo zhruba 3,8 milióna nových infekcií a viac ako 15-tisíc úmrtí. To je týždenný pokles o 17 % a 3 %.

Predpokladá sa však, že tieto čísla výrazne podhodnocujú skutočný počet, keďže čoraz viac krajín upúšťa od rozsiahleho testovania a dohľadu.

WHO však eviduje aj nárast prípadov, a to zhruba o tretinu v Afrike a o 13 % v americkom regióne. V Indii zas zaznamenala nárast úmrtí o takmer 70 %, ale to je skôr v dôsledku oneskoreného hlásenia.