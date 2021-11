Pod Tatrami rastie záujem o očkovanie, vakcínu pichnú aj neregistrovaným

Pre zvýšený záujem o očkovanie pridal Prešovský samosprávny kraj v Poprade na nadchádzajúci víkend ďalšie termíny.

V obchodnom centre Max budú očkovať jednodávkovou vakcínou Janssen počas celého víkendu, a to od 10:00 do 17:00, bez registrácie. Informovalo o tom mesto Poprad prostredníctvom sociálnej siete.

Tri dávky vakcíny

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch SPŠ techniky a dizajnu na Mnoheľovej ulici bude očkovací tím podávať prvú, druhú aj tretiu dávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech v sobotu. Centrum bude otvorené od 8:00 do 18:00.

Očkovať tam budú aj bez registrácie. Mesto však upozornilo, že ak chcú záujemcovia predísť čakaniu v rade, mali by sa zaregistrovať na internetovej stránke župy psk-ockovanie.sk.

Záujem o očkovanie bez registrácie

Rovnako aj levočská nemocnica zaznamenala veľký záujem o vakcíny bez registrácie, a to nielen u uchádzačov o tretiu podpornú dávku vakcíny od Pfizer/BioNTech, ale aj u doteraz neočkovaných osôb.

„V snahe vyhovieť požiadavkám a pomôcť obyvateľom regiónu k zvýšeniu ich prevencie a ochrany zdravia voči nákaze nemocnica sprístupní očkovacie centrum počas celého týždňa,“ informovala agentúru SITA Ľubomíra Čujová z referátu komunikácie a marketingu na Mestskom úrade v Levoči.

Vakcínu pichnú aj deťom

Od pondelka 22. novembra sa budú môcť prísť ľudia do nemocnice zaočkovať bez registrácie v pondelok, utorok a v piatok v čase od 13:00 do 16:00: V stredu a vo štvrtok od 8:00 do 12:00 tam budú očkovať registrovaných prostredníctvom korona.gov.sk a od 12:30 do 14:00 neregistrovaných a deti vo veku od 12 do 18 rokov.

„Veríme, že týmto krokom sa podarí nielen urýchliť a zvýšiť zaočkovanosť v okrese Levoča, ale v prípade nakazenia sa novým koronavírusom aj pomôcť predísť ťažkým priebehom ochorenia, čím sa zároveň sekundárne odľahčí vyťaženosť zdravotníctva,“ skonštatovala Čujová.