Pod zámienkou pandémie sa do legislatívy pretláčajú aj zmeny, ktoré sa nepáčia lekárnickej komore

Pod zámienkou pandémie sa do legislatívy pretláčajú neodôvodnené zmeny, ktoré narúšajú cenovú reguláciu a konkurenčné prostredie.

Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. V konečnom dôsledku podľa neho povedú k zbytočnému zvyšovaniu nákladov na lieky.

Zlepšila sa splatnosť faktúr

Sukeľ tiež poukázal na to, že v poradných orgánoch vlády, ktoré pripravovali jednotlivé opatrenia, chýbali farmaceuti a odborníci na organizáciu a riadenie lekárenstva, či distribúcie liekov. Ak by tam boli, mohlo sa podľa neho vyhnúť viacerým problémom, ktoré sa riešili ex post. Komore sa zároveň dlhodobo nedarí ministerstvo zdravotníctva presvedčiť o potrebe štandardnej cenovej regulácie a potrebe zmeny financovania lekární.

V tomto roku sa však na druhej strane podľa Sukeľa podarilo dohodnúť dobré zmluvné podmienky a dobrú splatnosť faktúr so zdravotnými poisťovňami pre lekárne. Úspešne sa tiež zaviedli elektronické lekárske predpisy na omamné a psychotropné látky.

„V zákone o liekoch sa na náš návrh upravila kompetencia lekární pripravovať dezinfekčné roztoky, upravila sa korektným spôsobom definícia odbornej spôsobilosti,“ konštatoval prezident SLeK.

Ocenili protiepidemické pravidlá

Za úspech považuje prezident SLeK zavedenie protiepidemických pravidiel, ktoré dobrovoľne dodržiavali všetci lekárnici. „Väčšinu sme realizovali dokonca skôr ako oficiálne štátne opatrenia,“ doplnil. V budúcom roku si chce komora s ročným oneskorením pripomenúť tridsať rokov profesijnej samosprávy.

„V rámci tohto pripomenutia chceme už čoskoro prezentovať výsledky našej výskumnej práce zameranej okrem iného na ekonomiku lekární, kvalitu farmakoterapie starších pacientov, problematiku nedostupnosti liekov a legislatívneho vývoja lekárenstva v okolitých krajinách, ktorý dosvedčuje, že v tomto smere značne zaostávame,“ uzavrel Sukeľ.