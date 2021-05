Podľa nových štúdií imunita voči koronavírusu trvá najmenej rok. V určitých prípadoch možno aj celý život

Dôležité imunitné bunky prežívajú v kostnej dreni ľudí, ktorí boli infikovaní vírusom SARS-CoV-2 alebo boli proti nemu naočkovaní, minimálne rok. Imunita môže vydržať dokonca aj celý život, nové výskumy totiž ukázali, že sa časom zlepšuje.

Najnovšia štúdia tiež naznačuje, že väčšina ľudí, ktorí sa zotavili z ochorenia COVID-19 a ktorí boli neskôr zaočkovaní, nebudú zrejme potrebovať preočkovanie. Vakcinovaní ľudia, ktorí nikdy neboli infikovaní, ho však budú zrejme potrebovať.

Platí to aj pre ďalšiu skupinu ľudí, ktorí infikovaní boli, ale ich organizmus nepreukázal silnú imunitnú odpoveď. Tých je však podľa vedcov veľmi málo. Treba však tiež povedať, že obe štúdie sa zaoberali ľuďmi, ktorí boli nakazení približne pred rokom.

Neboli teda nakazení žiadnou z infekčnejších mutácií. Na strane druhej, keďže ochranu poskytujú imunitné bunky, ktoré sa usádzajú v kostnej dreni, aby mohli v prípade potreby „vyvrhnúť“ protilátky, veľmi na tom nezáleží.

B-lymfocyty

Bunkami, ktoré si pamätajú vírus, sa zaoberala štúdia publikovaná v magazíne Nature. Druhú štúdiu, ktorá odhalila, že tieto takzvané pamäťové B-lymfocyty ďalej dozrievajú a posilňujú ešte aj 12 mesiacov po nakazení, publikovali na portáli bioRxiv.

Pri prvom stretnutí s vírusom SARS-CoV-2 sa B-lymfocyty rýchlo množia a produkujú protilátky vo veľkom množstve. Akonáhle je akútna infekcia vyriešená, malý počet buniek sa usadí v kostnej dreni a neustále produkuje skromné ​​hladiny protilátok.

B-lymfocyty produkované v reakcii na infekciu koronavírusom a vylepšené očkovaním sú potom také silné, že sa dokážu ubrániť aj rôznym variantom vírusu SARS-CoV-2, ako uvádza hlavný autor štúdie vydanej v bioRxiv doktor Michel Nussenzweig.

„Ľudia, ktorí boli infikovaní a očkovaní, majú skutočne úžasnú odpoveď, úžasnú sadu protilátok, pretože si svoje vlastné protilátky vyvíjajú aj ďalej,“ uviedol imunológ z Rockefellerovej univerzity v New Yorku pre denník The New York Times.

Prirodzená imunita vs. vakcíny