Poisťovňa Union sa dostala do výraznej straty, pod pokles ziskov sa podpísala aj pandémia

Union zdravotná poisťovňa (ZP) sa za vlaňajšok dostala do straty viac ako štyri milióny eur. Ku koncu roka 2019 bola pritom v zisku vo výške takmer 9,8 milióna eur. Na výsledku hospodárenia sa podpísal pokles verejného zdravotného poistenia a zvýšené náklady na prevádzkovú činnosť.

Kým v roku 2019 predstavovala suma z verejného zdravotného poistenia bezmála 14,2 milióna eur, vlani to bolo takmer 3,6 milióna eur. Náklady poisťovne na prevádzkovú činnosť sa zároveň medziročne zvýšili o viac ako tri milióny eur. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú zdravotná poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke.

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v Unione stúpli medziročne o takmer 58 miliónov eur. Zvýšili sa náklady na všetky časti poistných plnení, teda na ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť, na lieky, zdravotnícke pomôcky aj náklady na ostatné poistné plnenia.

Vykonali tisíce kontrol

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti poisťovňa kontrolovala priamou a nepriamou kontrolou. V roku 2020 vykonal Union celkom 282 kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom suma dodatočne neuznaných výkonov priamou kontrolou predstavuje takmer 553-tisíc eur.

Nepriamou kontrolou skontrolovala poisťovňa takmer 29 miliónov výkonov v celkovej sume takmer 368 miliónov eur. Výsledkom tejto kontroly bolo zistenie neoprávnene účtovaných výkonov za zdravotnú starostlivosť od poskytovateľov v celkovej sume takmer 37 miliónov eur.

U platiteľov poistného vykonal Union viac ako 76-tisíc kontrol. V prípade, ak platiteľ poistného na základe vystaveného protokolu z kontroly alebo na základe zistených skutočností z internej kontroly neuhradil dlžné poistné, poisťovňa si toto uplatnila vrátane úroku z omeškania prostredníctvom výkazu nedoplatkov.

V roku 2020 vystavila takmer 63-tisíc výkazov nedoplatkov. Celková hodnota uplatnených pohľadávok vlani predstavovala 23 miliónov eur.

Chýbať budú ďalšie stovky miliónov eur

Ako vo výročnej správe podotkla ZP Union, rok 2020 poznačený príchodom pandémie významne ovplyvnil aj jej fungovanie. „Problémom je však absencia stabilného financovania a systémových zmien a obávame sa, že takto nie je možné dlhodobo fungovať. Štátny rozpočet pre zdravotníctvo vážne ohrozuje zdravotnú starostlivosť o pacientov,“ píše sa v materiáli.

ZP Union vníma ako najväčší problém to, že plánované príjmy z odvodov od ekonomicky aktívnych osôb nezohľadňujú vplyv pandémie, ani očakávaný výpadok súvisiaci so stagnáciou miezd a vývoja zamestnanosti. Zároveň s veľmi nízkymi platbami štátu za svojich poistencov to podľa poisťovne spôsobí, že v zdravotníctve budú chýbať ďalšie stovky miliónov eur.

„Očakávame, že finančné výsledky roku 2021 budú vo významnej miere závislé od ďalšieho vývoja pandémie ako aj od politickej vôle vo veci spravodlivejšieho dofinancovania zo strany štátu. Od začiatku pandémie Union zdravotná poisťovňa totiž zaznamenáva masívne náklady, ktoré nie sú kryté v štátnom rozpočte pre verejné zdravotné poistenie,“ dodala poisťovňa.