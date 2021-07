Poliklinika na Sliači prejde rekonštrukciou, pomôcť by mal aj nenávratný finančný príspevok

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica (ÚVN SNP Ružomberok – FN) pripravila rozsiahlu rekonštrukciu budovy polikliniky na Sliači. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota zníženia energetickej náročnosti budovy 1 402 652 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ÚVN SNP Ružomberok – FN Petra Dišková, nemocnica sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvality životného prostredia zameraného na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

„Budova Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač má takmer 40 rokov a posledné rekonštrukčné práce na budove sa uskutočnili pred 19 rokmi. Súčasný stav polikliniky si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu fasády, strechy, kúrenia, ako aj rozvodov vody a elektriny v budove,“ popísala hovorkyňa s tým, že hlavným zámerom rekonštrukcie je zefektívnenie vykurovania a zníženie energetickej náročnosti budovy.

Rekonštrukčné práce by mali byť zahájené v novembri 2021, pričom budú rozložené na obdobie dvoch rokov. „Vzhľadom na to, že stavebné práce budú rozložené na dlhšie časové obdobie, urobíme maximum preto, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo obmedzené,“ doplnila Dišková. Záujemcovia o realizáciu rekonštrukcie môžu ponuky posielať do 12. augusta.