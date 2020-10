Popierači koronavírusu prispievajú k jeho šíreniu a nabádaním na nenosenie rúšok zvyšujú počty mŕtvych

Popierači existencie koronavírusu prispievajú k šíreniu nákazy a zvyšovaniu počtu úmrtí tým, že ľudí presviedčajú, aby nenosili rúška a nedodržiavali spoločenské odstupy. Tvrdí to vedúci Inštitútu urgentnej lekárskej starostlivosti v bosnianskom Sarajeve Adem Zalihič.

„Vírus je medzi nami. Infikuje a zabíja ľudí. Nechápem, ako ho môže niekto napriek všetkým dôkazom popierať. Ako takí ľudia môžu v noci spávať?“ pýta sa Zalihič.

Pulmonológ a riaditeľ nemocnice v meste Tešanj Besim Prnjavorac má skúsenosť, že ľudia vytrvalo odmietajú prítomnosť ochorenia COVID-19 dovtedy, kým sa nevyskytne v ich najbližšom okolí. „Až keď ochorejú ich blízki alebo dokonca zomrú, uvedomia si, že koronavírus je veľmi nebezpečný,“ poznamenal Prnjavorac.

Podobne rozmýšľala aj Emira Teličová, ktorá sa momentálne zotavuje z ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 v zdravotníckom zariadení v Tešanji. „Bola som prvá, kto si myslel, že koronavírus je klamstvo, ale pozrite sa teraz na mňa. Už som si istá, že to nie je žiadna lož,“ podotkla pacientka.

Šíreniu klamstiev napomáha nedôvera

Keď Denis Zekič začiatkom augusta telefonoval so 68-ročnými rodičmi v Bosne a Hercegovine, nebol by si pomyslel, že o mesiac bude cestovať do Zenice na ich pohreb. Obaja sa dovtedy tešili pevnému zdraviu, no koronavírus oboch skolil.

Ako priznal, po smrti rodičov nedostal mnoho prejavov sústrasti. Skôr opak bol pravda. V obchode naňho dokonca istý chlap pokrikoval, že mu úrady určite dobre zaplatili, keď mu koronavírus vzal otca aj matku. „Čo na to takému človeku poviete?“ posťažoval sa.

Minulý týždeň sa v Bosne a Hercegovine konala konferencia pod sponzorskou záštitou Európskej únie, na ktorej sa zúčastnili odborníci i novinári z viacerých štátov Balkánu a EÚ, aby diskutovali o dezinformáciách počas pandémie.

Aj v iných krajinách dochádza k šíreniu nepravdivých informácií v súvislosti s ochorením COVID-19, no viacerí prítomní sa zhodli, že v Bosne a Hercegovine k tomu napomáha slabý školský aj zdravotnícky systém, ako aj nedôvera vo vládny aparát.

Mizne empatie

„Roky tu klesala dôvera vo vládu a verejné inštitúcie. Občania považujú tieto orgány za nekompetentné a počas pandémie spochybňujú všetko, čo hovoria,“ myslí si psychologička Tanja Tankošičová-Girtová. To podľa nej vedie k tomu, že ľudia ohýbajú alebo ignorujú nastolené opatrenia a maria tak snahy orgánov o obmedzenie šírenia nákazy.

Ako dodala psychologička, čoraz viac sa okrem koronavírusu šíri aj „čierno-biely pohľad ľudí na svet“, vďaka čomu postupne mizne akákoľvek empatia.

V Bosne a Hercegovine, ktorá má približne 3,3 milióna obyvateľov, dosiaľ nákazu koronavírusom potvrdili u vyše 28-tisíc ľudí a takmer 900 osôb jej už podľahlo.