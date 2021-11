Popradská nemocnica bojuje s plnými COVID oddeleniami, desiatky pacientov potrebujú kyslík

COVID oddelenia sa zapĺňajú aj v popradskej nemocnici. V pondelok tam mali na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny hospitalizovaných osem pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Rovnako zaplnené je aj COVID oddelenie so špeciálnym režimom.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Podľa jej slov bolo osem pacientov zo všetkých hospitalizovaných v pondelok napojených na high flow ventiláciu, ďalší 34 potrebovali podporu kyslíka.

Pacientom podávajú monoklonálne protilátky

Nemocnica v tejto súvislosti vyzýva ľudí, aby si zbytočne nechodili vybavovať administratívne záležitosti do nemocnice, ako napríklad papiere pre poisťovňu a podobne. „Radšej by si mali o to žiadať elektronicky, telefonicky či poštou, aby sa nevystavovali zbytočne nebezpečenstvu a pohybu v takýchto priestoroch,“ upozornila hovorkyňa.

V posledných dňoch v nemocnici rastie aj počet ľudí, ktorým podali monoklonálne protilátky proti ochoreniu COVID-19. Ide o kombináciu kasirivimab/imdevimab pre pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19.

Galajda informovala, že počas piatka na COVID urgentnom príjme vyšetrili a ošetrili 27 pacientov, z nich siedmim boli podané monoklonálne protilátky. V sobotu ich dostalo desať z 24 pacientov a v nedeľu sedem z 21 pozitívnych.

Liečivo nemôže byť podané každému

Len v pondelok dopoludnia bolo na urgentnom príjme 11 pacientov a zdravotníci podali protilátky desiatim z nich. Ako ďalej vysvetlila hovorkyňa, ide o formu liečby, ktorá nemôže byť podaná každému. „Človek musí byť pozitívne potvrdený PCR testom, musí mať ľahké príznaky a nesmie byť v stave, že by už potreboval kyslík,“ dodala Galajda.

Najlepšie je podľa jej slov riešiť tieto protilátky prostredníctvom všeobecného lekára. Práve ten zabezpečuje manažment pacienta s indikáciou na ich podanie. „Pacient je objednaný na základe telefonického kontaktu lekára s ambulanciou COVID urgentu, kde sa monoklonálne látky podávajú,“ pripomenula. Cieľom tejto liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii.