Popradská nemocnica ide do úpadku, plnú podporu lekárom vyjadril aj primátor mesta

Primátor Popradu Anton Danko sa zastal nespokojných zamestnancov popradskej nemocnice.

„Majú moju plnú podporu. Nemocnica ide do úpadku. Na stredajšom stretnutí so zamestnancami som sa dozvedel, že zhruba 15 lekárov dalo výpoveď, čo je skutočne vážny stav. Mám naozaj veľkú obavu o budúcnosť nemocnice. Zamestnanci nemajú žiadne informácie. Vízie nového riaditeľa sa dozvedajú len cez tretie osoby. Vidia, ako sa dobre nastavený systém funkčnej nemocnice rozpadá,“ povedal Danko.

Nemocnica má už tri mesiace nového riaditeľa, ktorý pristúpil k viacerým zmenám. Lekári, sestričky a technický personál sú presvedčení, že tieto zmeny vedú k znefunkčneniu dovtedy dobre fungujúcej nemocnice. Na vzniknutú situáciu zareagovali štyria primári svojím odchodom.

Zamestnanci hrozia hromadnými výpoveďami

Nespokojní zamestnanci spísali petíciu, v ktorej žiadajú odchod generálneho riaditeľa a členky predstavenstva. Zároveň žiadajú aj jeho odchod z postu predsedu asociácie nemocníc, aby nemal možnosť zasahovať do práce krízovej komisie.

Pokiaľ nebudú naplnené požiadavky zamestnancov, všetci sú pripravení podať hromadné výpovede. Petíciu do dnešného dňa podpísalo viac ako 500 zamestnancov popradskej nemocnice.

„Nemocnica nie je továrňou na rožky, ide predsa o to najcennejšie, o ľudské zdravie a to nielen našich obyvateľov mesta, ale aj o zdravie celého regiónu. Pred dvomi týždňami riaditeľ deklaroval, že popradská nemocnica je pripravená na pandémiu COVID-19, je to však absolútne klamstvo. Ako som sa na stretnutí dozvedel, až teraz sa vraj začalo na tento účel pripravovať bývalé oddelenie geriatrie,“ povedal primátor Danko.

Situáciou by sa mala zaoberať dozorná rada

„Vedenie popradskej nemocnice požiadalo svojho zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) o prešetrenie situácie prostredníctvom dozornej rady,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.

Podľa vyjadrenia hovorkyne MZ SR Zuzany Eliášovej, minister zdravotníctva Marek Krajči rozhodol, že na rokovaniach dozornej rady bude prítomný po novom aj zástupca lekárskeho odborového združenia popradskej nemocnice.