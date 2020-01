Popradskí záchranári poslali dva vrtuľníky do Bulharska, dohliadajú na pretekárky Svetového pohára

Dva záchranárske vrtuľníky z Popradu vyštartovali začiatkom tohto týždňa na podstatne dlhšiu cestu, než sú zvyknuté. Aj so svojimi posádkami smerovali na Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien do bulharského Banska.

Počas trvania pretekov budú zabezpečovať poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti leteckou technikou prípadným zraneným pretekárkam.

„Aj tento rok sme boli požiadaní o zabezpečenie leteckej záchrannej služby na pretekoch,“ uviedla lekárka Iveta Križalkovičová z Air Transport Europe.

Bell bude pripravený na zjazdovkách, Augusta poslúži ako transport do vzdialenejších miest

Kým vlani letel len jeden vrtuľník, na tohtoročnom Svetovom pohári budú prítomné dva slovenské záchranárske vrtuľníky.

Vrtuľník Bell 429 bude v areáli pripravený na okamžitý zásah priamo na zjazdovkách, pričom záchranári budú pri záchrane využívať palubný navijak.

„Druhý vrtuľník, Agusta A109K2, bude k dispozícii pre potreby transportu zranených do vzdialenejších nemocníc, napríklad do Sofie,“ priblížila Križalkovičová, ktorá si ako lekárka asistenciu na pretekoch vyskúšala už predošlý rok.

Letecká služba je na Slovensku zabezpečená

Oba vrtuľníky vyštartovali z Popradu v pondelok napoludnie, aby tak pre nie veľmi priaznivú predpoveď počasia mali dostatočnú časovú rezervu na prílet do Banska.

Po dotankovaní paliva v Košiciach smerovali do rumunského mesta Temešvár, kde opäť dotankovali palivo. Nasledujúci deň pokračovali do bulharskej Sofie, odtiaľ priamo do Banska.

Záchranári v stredu absolvovali koordinačnú poradu s nácvikom evakuácie figuranta priamo z lyžiarskeho svahu za asistencie miestnych záchranných zložiek. Od dnešného dňa sú vrtuľníky v plnom nasadení pripravené zachraňovať.

„Na podujatie boli vyslané vrtuľníky mimo záchranného systému, preto prevádzka leteckej záchrannej služby na Slovensku nebude nijakým spôsobom obmedzená,“ uzavrela Križalkovičová.