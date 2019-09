Poslanci o stratifikácii nemocníc nerozhodli, návrh preložili na októbrovú schôdzu

Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou pôvodne bola aj tzv. stratifikácia nemocníc, parlament presunul na októbrovú schôdzu.

Ako v pléne uviedol predsedajúci schôdze Béla Bugár, o preloženie navrhovanej novely zákona na nasledujúci schôdzu písomne požiadala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Bude presviedčať politické strany

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská by sa so zástupcami politických strán mala stretnúť už tento a budúci týždeň. Bude ich presviedčať o potrebe reformy, teda stratifikácii nemocníc.

„Dúfam, že ich presvedčím, aj napríklad v kontexte financovania rezortu. Nie som za to, aby sa peniaze liali neefektívne, musia ísť ruka v ruke na zvýšenie efektivity, ‚upratanie zdravotníctva‘ a dofinancovanie,“ uviedla v stredu Kalavská. Stratifikácia nemocníc by podľa nej mala prispieť k tomu, aby boli peniaze delené adresne. „Stratifikácia nesúvisí so šetrením peňazí, ale s efektívnejším využívaním verejných zdrojov, aby to na konci dňa lepšie pocítil pacient,“ povedala ministerka.

Vďaka reforme, ktorú ministerstvo nazýva aj Zdravá zmena, sa podľa Kalavskej zdroje využijú lepšie. „Pocítime to za niekoľko rokov aj na tabuľkách, že slovenský pacient zbytočne neumiera o niekoľkonásobne viac ako pacient v okolitých európskych štátoch,“ konštatovala. Zdravotníctvo sa podľa nej nedá riešiť „jedným výstrelom“, je potrebné mať komplex riešení, aby bolo možné dospieť k zdarnému koncu.

„Myslím si, že my ten komplex riešení máme, len ho treba zrealizovať,“ dodala ministerka. Ešte nie je rozhodnutá, ako bude postupovať v prípade, že Zdravá zmena nakoniec neprejde. „Je pre mňa dosť podstatná vec, aby zdravotníctvo pri súčasnom financovaní aj pri súčasnom nastavení personálu bolo udržateľné. Stále si myslím, že je to dlhodobo neudržateľné,“ uzavrela ministerka.

Reforma nemocníc

Vláda schválila 21. augusta návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý mal zaviesť reformu nemocníc. Reformu zo zákona však napokon vypustili, v rámci zákona prešli len opatrenia týkajúce sa dlhodobej starostlivosti.

Stratifikácia nemocníc má zaviesť novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Stratifikácia nemocníc mala ísť na rokovanie vlády ako návrh ústavného zákona.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa však rozhodla, že legislatívny návrh k stratifikácii nemocníc na rokovanie kabinetu nepredloží ako návrh ústavného zákona.