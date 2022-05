Poslanci Žilinského kraja podporili výstavbu nemocnice v Martine, projekt je pre región podstatný

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválilo na svojom pondelkovom rokovaní výzvu, v ktorej poslanci vyjadrili znepokojenie nad diskusiou a nejednoznačnosťou vyjadrení okolo výstavby novej modernej nemocnice sv. Martina v meste Martin.

Poslanci vyjadrili podporu výstavbe nemocnice tak, ako s ňou počíta aj programové vyhlásenie vlády s využitím financií z Plánu obnovy a odolnosti.

Národný význam projektu

„Vnímame znepokojenie obyvateľov Žilinského kraja ohľadom výstavby novej nemocnice. Je dôležité, aby zastupiteľstvo vyjadrilo jasne podporu projektu, ktorý je podstatný pre náš región, ale má aj národný význam. Zo spomínaného Plánu obnovy a odolnosti máme v pláne rekonštruovať aj ďalšie nemocnice,“ skonštatovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Podľa krajského poslanca Stanislava Thomku, ktorý je zároveň členom martinského mestského zastupiteľstva, by nová nemocnica v Martine bola pre mesto veľkým impulzom. „Vďaka nej by sme si dokázali udržať v regióne množstvo kvalifikovaných pracovníkov z oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu. Zároveň by sa mesto stalo atraktívnym pre firmy z oblasti biomedicíny a biotechnológií. Bola by veľká škoda, ak by doterajšie úsilie o výstavbu novej nemocnice v Martine bolo zbytočne odkladané alebo dokonca úplne zmarené,“ podotkol Thomka.

Dokončenie v roku 2026

Krajskí poslanci vo svojej výzve žiadajú vládu, aby urýchlene prijala záväzné rozhodnutie o výstavbe novej nemocnice v Martine, ktorá je podľa nich v rámci Slovenska najpripravenejším projektom na čerpanie financií z Plánu obnovy a odolnosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine za 396 miliónov eur s DPH. Výstavba novej nemocnice sa má začať v roku 2024, s jej dokončením sa ráta v roku 2026. Projekt predpokladá optimalizáciu lôžkového fondu, ktorý po otvorení novej nemocnice klesne z dnešných 838 na 660, pričom sa skráti priemerná lehota hospitalizácie a zvýši priemerná obložnosť.