Poslankyňa Zuzana Zimenová opäť skúša zaviesť do škôl sestry

Do školského systému by mohli pribudnúť tri nové pozície – pomocný vychovávateľ, osobný asistent a školská sestra.

Poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (SaS) to chce dosiahnuť tromi novelami školského zákona. Pomôcť by to malo najmä deťom so zdravotným znevýhodnením.

Parlament sa bude návrhmi zaoberať na 51. schôdzi, ktorá sa začne 15. októbra.

Pomohli by zdolať deťom prekážky

Osobní asistenti by podľa Zimenovej dokázali vhodne vyplniť medzeru v pomoci žiakom so zdravotným znevýhodnením.

„Osobní asistenti či pomocní vychovávatelia dokážu pomáhať prekonávať deťom prekážky, aby sa mohli kvalitne vzdelávať. Zabezpečia im základné potreby – hygiena, strava, relax, bezpečie, aby mohli rozvíjať svoj potenciál na vyššej úrovni edukácie. Bez toho deti so zdravotným znevýhodnením nedokážu posunúť svoj edukačný rast,“ povedal pre agentúru SITA Viktor Križo z Koalície za spoločné vzdelávanie a Slovenskej komory učiteľov.

Chorých detí pribúda, učitelia im nemajú ako pomôcť

Žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s rôznymi chronickými zdravotnými problémami je čoraz viac. Školy sa však tomu nevedia prispôsobiť.

Učitelia nemajú potrebné kompetencie na zdravotné úkony, ktoré je potrebné s týmito žiakmi vykonávať počas dňa, neraz aj počas vyučovacej hodiny.

Pre pedagógov je preto problematické prakticky zvládať náhle zmeny zdravotného stavu ich žiakov. Pomôcť by im mala školská sestra.

„Servis školskej sestry môže mať uplatnenie aj pri organizovaní škôl v prírode, kde nemáme potrebný zdravotnícky personál, ale aj pri každodennej práci, sebapoškodzovaní detí, rizikového správania, krízového manažmentu detí v riziku a podobne,“ povedal Križo. Podľa neho by mala byť pozícia školskej sestry štandard, akým je vo vyspelých krajinách.

Zimenová sa už raz pokúšala zaviesť v zákonoch školské sestry. Jej návrhy však parlament neschválil.