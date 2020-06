Potratové tabletky sú dostupné v 22 krajinách Európskej únie. Slovenky sa k nim nedostanú

Tabletky určené na umelé prerušenie tehotenstva na Slovensku nie sú registrované. Podľa informácií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sú dostupné v 22 krajinách Európskej únie. Napríklad v Česku či Rakúsku.

Ich užitie je možné do 63 dní od prvého dňa poslednej menštruácie pod dohľadom lekára.

Legislatíva ich predpis neumožňuje

K tzv. potratovým tabletkám Slovenky nemajú prístup, naša legislatíva to totiž neumožňuje. „Slovenské právne predpisy možnosť chemického potratu neupravujú a používanie potratových tabliet by bolo možné až po novelizácii Vyhlášky o umelom prerušení tehotenstva,“ uviedla hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

Nelegálny predaj

„Pokiaľ si pacientky objednávajú potratové tabletky svojpomocne, vzniká veľké riziko, že ide o falšované lieky v nelegálnom reťazci. Takýto postup môže poškodiť zdravie pacientky a v niektorých prípadoch môže mať fatálne následky,“ upozornila.

V minulosti na Slovensku registrované boli

Ako Jurkemíková doplnila, dva lieky na farmakologické prerušenie tehotenstva už v minulosti na Slovensku registrované boli, a to v roku 2012. „Ich registrácia však zanikla z dôvodu Sunset Clause, čo znamená, že neprišlo k ich uvedeniu na trh,“ dodala s vysvetlením, že ŠÚKL registráciu humánneho lieku zruší v prípade, že do troch rokov od registrácie nebude uvedený na trh v Slovenskej republike.

Vedľajšie účinky

Podľa Britskej tehotenskej poradenskej služby (BPAS) existujú dve látky schopné ukončiť tehotenstvo, sú známe ako „potratová tabletka“ – mifepriston a misoprostol. Mifepriston blokuje tvorbu progesterónu a misoprostol vyvoláva kŕče a sťahy maternice s následným krvácaním. Ich použitie však musí byť monitorované lekárom.

Podľa Healthline.com sa pravdepodobnosť ich účinku zvyšuje kombinovaným užitím, ktoré indikuje lekár. Medzi bežné vedľajšie účinky po ich užití patria nevoľnosť, hnačka, závraty a bolesti hlavy, ako aj návaly horúčavy. Takisto sa objavuje krvácanie.

Tzv. potratové tabletky však nezaručujú 100-percentnú účinnosť a zahŕňajú aj riziká a komplikácie, o ktorých by žena mala byť informovaná. Na problém upozorňuje napríklad nadmerné krvácanie, horúčka alebo silné bolesti.

Dve bezpečné metódy interrupcie podľa WHO

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO by mala mať každá žena právo slobodne sa rozhodovať vo veci materstva a v prípade voľby interrupcie by tiež mala mať prístup k bezpečnej metóde ukončenia tehotenstva formou tabliet alebo chirurgického zákroku pod dohľadom lekára.

Tabletky ministerstvo do praxe zaviesť neplánuje

Farmakologická forma prerušenia tehotenstva však na Slovensku nie je možná a zaviesť do praxe túto alternatívnu metódu prerušenia tehotenstva či zvýšiť dostupnosť interrupcií v rámci zdravotnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva neplánuje, uviedla v odpovedi pre portál vZdravotníctve.sk hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Dodala, že „ministerstvo zdravotníctva rešpektuje právo matky rozhodnúť sa slobodne, avšak, zároveň víta kroky, ktoré by mali viesť k pomoci tým matkám, ktoré by sa pre umelé prerušenie tehotenstva rozhodli len z dôvodu zlej ekonomickej, prípadne sociálnej situácie.“