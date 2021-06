Povinné očkovanie proti COVID-19 by mohli absolvovať niektoré profesie. Čo si o tom myslia odborníci? (anketa)

Záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti stagnuje, čo potvrdil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). S cieľom vyriešiť aj tento problém sa v piatok a v pondelok stretli členovia Ústredného krízového štábu SR.

Jednou z možností, ktorá už dlhšie rezonuje medzi odborníkmi, je zavedenie povinného očkovania, aspoň pre vybrané profesijné skupiny. Inšpirovali by sme sa tak napríklad Ruskom.

Úrady v Moskve a okolitých oblastiach nariadili povinné očkovanie proti koronavírusu pre tých, ktorí pracujú v maloobchode, školstve, zdravotníctve, verejnej doprave a v iných odvetviach, ktoré poskytujú služby veľkému počtu ľudí.

Aj na Slovensku sa zatiaľ hovorí najmä o povinnom zaočkovaní rizikových povolaní, ako sú lekári a zdravotné sestry, či o učiteľoch a vychovávateľoch, ale aj pracovníkoch zariadení sociálnych služieb. Čo sa o tomto nápade myslia odborníci?

Portál vZdravotníctve.sk im položil otázku: Ste za povinné očkovanie proti COVID-19 pre niektoré skupiny obyvateľstva? Prečo áno/nie.

Anketa

„Určite áno, tak ako v súčasnosti máme nastavené, že zdravotníci musia byť povinne očkovaní proti hepatitíde B, tak by bolo vhodné, aby niektoré povolania boli povinne očkované proti COVID-19, napríklad zdravotníci, učitelia, prípadne ďalšie profesie.“

Alexandra Bražinová, epidemiologička, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Foto: uniba.sk

„Ja som za to, aby sa čo najviac ľudí dalo zaočkovať, je to zatiaľ jediná naozaj účinná zbraň, ktorú proti pandémii máme. Otázka je, ako to dosiahnuť. Ak sa očkovanie stane povinným, narazí to na odpor. Ale zároveň musia mať zaočkovaní úľavy, z lockdownu, z testovania a podobne. Akurát je na zváženie, či prekonaný COVID alebo negatívny test možno dať na úroveň kompletného zaočkovania. Podľa mňa nie.“