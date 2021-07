Pravidelné testovanie žiakov alebo PCR testy a karanténa? Vedci porovnali, ako lepšie zabrániť vzniku nových ohnísk

Koronavírus síce prekvapil celý svet, no relatívne rýchlo zistil, že to s ľuďmi nebude mať zase až tak jednoduché. Odborníci po rozšírení vírusu odporučili zaviesť viacero opatrení, ktoré mu do istej miery bránia v šírení.

Odborníci zo Simon Fraser University v Kanade preskúmali efektívnosť opatrení, ktoré zaviedli v školách.

Profesori Caroline Colijn a Paul Tupper pri tom použili matematický model na simuláciu šírenia ochorenia v triede a svoje výsledky zverejnili v žurnále PLOS Computational Biology.

Dve stratégie

Colijn uviedla, že po otvorení škôl počas pandémie sa na niektorých miestach objavili veľké ohniská, inde bol prenos miernejší. „V našich simuláciách sme skúmali, aké faktory ovplyvňujú veľkosť klastrov a aké zásahy možno využiť na prevenciu ich vzniku,“ povedala.

Testovali pritom efekt dvoch rôznych stratégií kontroly prenosu.

V prvej sa zamerali na prípad, keď sa v triede objaví pozitívny prípad, či už u žiaka, učiteľa alebo iného zamestnanca. V takom prípade nasledujú PCR test a domáca karanténa pre chorého a jeho blízke kontakty.

Druhá stratégia pracuje s pravidelným testovaním všetkých žiakov. Ak má niekto pozitívny test, zavedú opatrenia, ktoré fungujú ako prevencia ďalšieho prenosu.

Výsledky opatrení