Prečo Slovensko vo vojne s koronavírusom opäť prehráva? Zbrane máme, ale nemá ich kto používať

Sme vo vojne, v ktorej síce máme zbrane, no nemá ich kto používať. Takúto situáciu opísal na sociálnej sieti predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

V rámci analógie s vojskom pripomenul humanitárnu katastrofu, ktorá Slovensku vzhľadom na počet nakazených koronavírusovou infekciou a zaplnenosť nemocníc hrozí.

„Tanky, delostrelectvo aj stíhačky sme mali v hangároch, ale nemal ich kto obsluhovať. V armáde a vo vojne si takúto situáciu nevieme predstaviť. A v pandémii a zdravotníctve?” pýta sa Visolajský.

Situácia je kritická

V úvode príspevku naráža na to, že počas druhej vlny bolo na umelú pľúcnu ventiláciu napojených 394 pacientov s ochorením COVID-19, aktuálne ich je obsadených 258. Ministerstvo zdravotníctva SR pritom tvrdí, že situácia je už kritická.

Dôvodom je podľa šéfa odborárov odchod zdravotníkov. Nabáda ľudí, aby si predstavili, že zdravotníctvo by fungovalo ako nezabezpečené vojsko, ktorému roky chýbajú vojaci aj vybavenie.

„Potom by prišla z ničoho nič vojna a minulú zimu by sme s naším chatrným poddimenzovaným vojskom odrazili útok nepriateľa, ale vojna by neskončila a nepriateľ by chystal svoju armádu na nový útok,” opisuje Visolajský.

Nedostatočná príprava na tretiu vlnu

Miesto pomoci by sa však vojaci dočkali len pripomenutia, že majú povinnosť bojovať s nepriateľom. Aj preto mnohí vojaci armádu opustili. Tým, čo ostali, nariadil veliteľ v zhoršujúcej sa epidemickej situácii pracovnú povinnosť.

„Začiatkom jesene, tak ako naše vojsko predpokladalo, nepriateľ zaútočil so svojou ešte silnejšou armádou. Ale veliteľ tvrdil, že naše kasárne sú na nový útok pripravené lepšie ako v zime. Pritom veliteľ nezabezpečil ani len zátarasy na hraniciach s nepriateľom, nechcel si totiž znožovať politické body obmedzovaním obyvateľstva pri ich prechode cez hranice,” obvinil Visolajský ministra Vladimíra Lengvarského z nedostatočnej prípravy na tretiu vlnu pandémie.