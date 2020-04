Prečo zomiera na koronavírus viac mužov? Vedci si zatiaľ nie sú istí.

O koronavíruse, ktorý spôsobil pandémiu v Číne, v Európe aj USA, sa odborníci stihli už čo to naučiť. Vedia, že vyššia úmrtnosť na COVID-19 je u starších ľudí a ľudí, ktorí majú aj iné choroby.

Vedia aj to, že muži sú náchylnejší sa týmto vírusom nakaziť a u mužskej populácie je aj vyššia úmrtnosť na túto chorobu. Dokazujú to štatistiky z najviac postihnutých krajín.

V Číne zomrelo na nový koronavírus 2,8 percenta nakazených mužov a 1,7 percenta žien. Taliansko má pre mužov ešte horšie správy – muži predstavujú až 71 percent zo všetkých úmrtí. V Španielsku zomrelo dvakrát viac mužov než žien.

Muži viac fajčia

„Úprimná odpoveď je, že presne nevieme vysvetliť tento rozdiel,“ konštatovala pre denník The Guardian profesorka Sarah Hawkeová z britského Centra pre globálne zdravie.

Postupne sa objavilo viacero hypotéz. Jednou z nich je, že muži sú citlivejší na koronavírus, lebo viac fajčia. Napríklad v Číne fajčí asi 50 percent mužov a len dve percentá žien. V Taliansku fajčí 28 percent mužov a 18 percent žien.

Okrem toho, že fajčenie poškodzuje pľúca, ktoré koronavírus napáda, fajčiari sa častejšie dotýkajú úst alebo môžu zdieľať kontaminovanú cigaretu.

Druhou hypotézou je, že ženy sú jednoducho čistotnejšie a zodpovednejšie. Častejšie si umývajú ruky mydlom, viac si udržujú zdravie pravidelnými návštevami u lekára, viac dodržiavajú predpisy.

Najpravdepodobnejšie sú biologické faktory

„Musí tu byť niečo univerzálne, čo to spôsobuje,“ myslí si Sabra Kleinová, profesorka na Škole verejného zdravie Johnsa Hopkinsa.

Už predchádzajúce výskumy potvrdili, že muži majú slabšiu antivirálnu reakciu imunitného systému, napríklad v prípade hepatitídy C či HIV. Podobné by to mohlo byť aj pri koronavíruse.

„Ich imunitný systém neodštartuje včas primeranú reakciu, keď sa stretne s vírusom,“ uviedla Kleinová.

Úlohu môžu zohrávať aj hormóny. Ženský estrogén totiž zvyšuje antivirálnu odpoveď imunitného systému. Aj veľa génov, ktoré regulujú imunitný systém, je zakódovaných v chromozóme X, z ktorého ženy majú dva, no muži len jeden.

Viac odpovedí sa však podľa Kleinovej dozvieme, až keď najväčšia epidémia pominie a k dispozícii budú presné údaje o nakazených a mŕtvych.