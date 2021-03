Prekvapivé výsledky britského experimentu. Obyčajné prechladnutie môže zvrátiť priebeh pandémie COVID-19

Už dávno sa vie, že niektoré vírusy sú natoľko „sebecké“, že zápasia s ostatnými o to, kto spôsobí infekciu. Jedným z nich je aj rinovírus, ktorý je označovaný ako nejbežnejší vírusový infekčný činiteľ u ľudí. Spôsobuje prechladnutie.

Vedci z University of Glasgow tvrdia, že práve tento rinovírus je schopný doslova „vykopnúť“ koronavírus spôsobujúci aktuálnu padnémiu z tela hostiteľa. Funguje to síce len krátkodobo, ale mohlo by to pomôcť potlačiť epidémiu ochorenia COVID-19.

Sebecké vírusy

Predstavte si bunky v nose, hrdle a pľúcach ako radovú zástavbu domov. Akonáhle sa vírus dostane dovnútra, môže buď držať dvere otvorené, aby vpustil ďalšie vírusy, alebo môže dvere zavrieť a nechať si svoj nový domov pre seba.

Medzi tie „sebecké“ vírusy, ktoré za sebou rozhodne zatvoria dvere, patrí aj chrípka. Takmer vždy je jedinou činnou infekciou v tele. Zdá sa však, že napríklad adenovírusy si radšej hľadajú spolubývajúcich.

O tom, ako bude SARS-CoV-2 reagovať s inými vírusmi, sa vo vedeckej obci od začiatku pandémie veľa hovorilo. Paradoxne, spoločenská izolácia odborníkom sťažila štúdium týchto vplyvov. Iné vírusy, ako ten spôsobujúci COVID-19, sa posledný rok takmer nevyskytujú.

SARS nemal šancu

Vedecký tím Centra pre výskum vírusov v Glasgowe pri experimente použil repliku výstelky dýchacích ciest vyrobenú z rovnakých typov buniek a infikoval ju vírusom SARS-CoV-2, ako aj rinovírusom spôsobujúcim bežné nachladnutie. Výsledky sú fascinujúce.