Krajčí ako minister zdravotníctva končí, podľa premiéra Matoviča bola koalícia blízko rozpadu (online)

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) mal vo štvrtok vyhlásenie k aktuálnej politickej situácii, počas ktorého minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) oznámil, že končí vo svojej funkcii. Matovič doplnil, že Krajčí je podľa neho minister, ktorý si spomedzi všetkých členov vlády svoju prácu najviac „odmakal“.

Matovič doplnil, že rezort zdravotníctva bol jediný, o ktorý takto pred rokom nemala žiadna strana pri koaličných rokovaniach záujem. Bol rád, že sa úlohy ministra zhostil práve Krajčí, ktorý dostal do „vienka” okrem zdevastovaného rezortu aj koronavírus.

„Nepoznám človeka z prostredia vlády, ktorý by každým jedným krokom prejavoval väčšiu snahu ochraňovať životy a zdravie ľudí,” zdôraznil.

„Som veľmi rád, že sme s Marekom tento ročný boj spolu zvládali,” povedal s tým, že tí, ktorí mu za celý rok ani raz nepomohli, chceli mať z neho rituálnu obeť. „Naše hnutie ukázalo aj týmto rozhodnutím, o čo nám v politike skutočne ide,” podotkol premiér.

Krajčí uviedol, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Podľa jeho slov by nebolo v aktuálnej situácii správne robiť obštrukcie.

Podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michala Šipoša odchádza najzodpovednejší bojovník proti pandémii. „Veríme, že aj v ostatných stranách nájdu aspoň štipku sebareflexie,” dodal. Poslanecký klub podľa jeho slov naďalej stojí za Krajčím a jeho rozhodnutím.

Podľa predsedu vlády bude odstupovanie ministra zdravotníctva postupné. „Chcem, aby nový minister alebo ministerka bola spoločne so súčasným ministrom niekoľko týždňov spolu v úrade. Aby sa to nedotklo ochrany života ľudí,” doplnil. Krajčí podá demisiu podľa jeho slov až vtedy, keď sa na Slovensku naplno rozbehne očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V.

18:02 Spoločná tlačová konferencia lídrov koaličných strán sa vo štvrtok neuskutoční. Agentúre SITA to potvrdil riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Richard Pekar. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík sa podľa spravodajského portálu televízie Joj noviny.sk na tlačovej konferencii zúčastniť neplánoval. „Neprídem, lebo nepovažujem jednania za ukončené,” povedal Sulík pre televíziu Joj.

17:26 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) prevzal rezort podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v dezolátnom stave ako dedičstvo predchádzajúcich vlád a v kritickom čase pandémie, na ktorú nebol nikto pripravený.

„Tým však nemožno ospravedlniť manažérske zlyhania, ktoré sprevádzali výkon jeho funkcie,” tvrdí hnutie v stanovisku, ktoré zaslal Stano Župa z komunikačného oddelenia.

KDH očakáva, že nové vedenie ministerstva bude sprevádzať kompetentnosť, systémovosť, pripravenosť zvládať krízový manažment a ochota komunikovať so všetkými zdravotníckymi stavovskými organizáciami. „Nový minister zdravotníctva bude stáť pred náročnou úlohou získať stratenú dôveru spoločnosti,” zdôraznilo KDH.

17:14 Podľa Progresívneho Slovenska (PS) Richard Sulík (SaS) a Veronika Remišová (Za ľudí) viac ako týždeň hovorili o tom, že sa to s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) „už nedá”. Výsledkom je, že zo svojej funkcie odchádza Marek Krajčí (OĽaNO).

„Včerajšia (stredajšia, pozn. SITA) debata však nemala byť o neschopnom ministrovi zdravotníctva, ale o premiérovi Igorovi Matovičovi. To jeho pozícia je už ďalej neudržateľná a práve on nesie najväčšiu zodpovednosť za to, v akom stave je naša krajina a vládna koalícia,” tvrdí PS.

Hnutie sa domnieva, že Matovič bude odteraz „ničím a nikým neobmedzený vládca, ktorý si môže do svojich partnerov utierať topánky kedykoľvek sa mu bude chcieť”. PS bude naďalej poukazovať na všetky prešľapy predsedu vlády a urobí ďalšie kroky k tomu, aby Matovič nebol premiérom celé volebné obdobie. Stanovisko poskytol riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.

17:04 Avizovaná budúca demisia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) je podľa predsedu Hlasu – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho pokračovaním divadla vládnej koalície. Jeho stanovisko zaslala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Dodal, že nejde o žiadnu snahu o úprimnú sebareflexiu ministra, ktorý vo svojej funkcii fatálne zlyhal. Ide o politickú obeť za pokračovanie vládnej koalície, ktorá dávno stratila dôveru ľudí na Slovensku. Podľa expremiéra sa Krajčí nikdy nemal stať ministrom a náprava jeho zlyhaní bude behom na dlhú trať. Krajčí dnes oznámil, že končí vo funkcii ministra zdravotníctva.

16:57 Odchádza človek, ktorý najviac bojoval za životy a zdravie ľudí. Píše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook.