Premiér Pellegrini je odhodlaný podporovať stratifikáciu nemocníc do posledného momentu

Zdravie občanov nemôže poznať voľby, uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Peter Pellegrini s tým, že každý mesiac, o ktorý odložíme reformu zdravotníctva, znanemá, že zlepšenie zdravotníctva príde neskôr.

„Do posledného momentu budem veriť, dúfať a presviedčať poslancov národnej rady, aby sme stratifikáciu pustili a uviedli do života. Čím neskôr ju spustíme, tým neskôr budeme môcť občanom Slovenska povedať, že majú ešte lepšiu zdravotnú starostlivosť, ako ju majú dnes,“ konštatoval Pellegrini.

Presvedčiť partnerov

Ako uviedol predseda vlády, v prvom čítaní návrhu zákona v parlamente by sa mohli poslanci pozrieť na to, či zákon dostane širokú podporu v parlamente, čo bol by dobrý signál.

„Budem robiť všetko pre to, aby sme spolu s kolegami aj pánom predsedom našej strany podporu pre túto reformu našli,“ konštatoval Pellegrini. V zdravotníctve sa podľa neho za posledné tri roky investuje najviac peňazí v histórii našej krajiny. Nemocníc je toľko, koľko treba, treba ich len opraviť a rekonštruovať.

Ako uviedol predseda vlády, treba presvedčiť koaličných partnerov o tom, že stratifikácia má zlepšiť dostupnú zdravotnú starostlivosť a znížiť počet ľudí, ktorí umrú kvôli tomu, že im nebola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť.

Konštruktívne rokovania

„Môžem uistiť všetkých pacientov, že o dofinancovaní zdravotníctva prebiehajú konštruktívne rokovania. Môžem garantovať, že ako sme už raz dofinancovali zdravotníctvo v tomto roku, aj teraz bude dofinancovaná taká suma, ktorá bude garantovať bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ povedal Peter Pellegrini.

Rokovania podľa neho vedú k sume, s ktorou budú spokojní všetci. „Nikdy nedovolím, aby pacient nedostal informáciu alebo mu bola odmietnutá zdravotná starostlivosť kvôli tomu, že v decembri chýba niekoľko miliónov eur,“ dodal predseda vlády.

Ako uviedol, financie sa dajú ušetriť aj vo vnútri, rezervy podľa neho sú. „Analytická jednotka úradu vlády identifikovala niektoré spôsoby šetrenia, ministerka zdravotníctva o tom vie a prijíma opatrenia,“ poznamenal Pellegrini.