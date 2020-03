Prešovská nemocnica hlási prvý pozitívny test na koronavírus u ženy, ktorá pracovala v Rakúsku

Krajské mesto Prešov má k utorkovému poludniu potvrdené tri prípady nákazy koronavírusom, pričom priamo z mesta pochádza jedno infikované dieťa. Ďalší dvaja pozitívne testovaní nie sú Prešovčania.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove Renáta Cenková, v prešovskej nemocnici zaznamenali prvý pozitívny test na prítomnosť koronavírusu.

Ochorenie potvrdili aj u dieťaťa

„Ide o 54-ročnú pacientku, ktorá je hospitalizovaná v našom zdravotníckom zariadení. Pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku a pochádza zo Spišského Podhradia,“ spresnila Cenková.

Ako hovorkyňa nemocnice dodala, v Prešove a v okolí boli v pondelok potvrdené ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia COVID – 19, ktoré spôsobuje koronavírus.

„Ide o pacientov, ktorým boli vzorky odobraté mimo nášho zdravotníckeho zariadenia prostredníctvom mobilnej jednotky Krajského operačného strediska. Ochorenie sa potvrdilo u jedného dieťaťa, ktoré je priamo z Prešova, a spolu s celou rodinou je v prísnej domácej karanténe. Dieťa je v dobrom klinickom stave, stabilizované. Druhý pacient pochádza z okolia Prešova,“ skonštatovala Cenková.

Obmedzili vstup do nemocnice

Zdravotnícky personál nemocnice do pondelka 16. marca odobral 63 vzoriek u pacientov s podozrením na ochorenie COVID – 19. K utorkovému poludniu je negatívnych 49 vzoriek. Jedna spomínaná vzorka je pozitívna. „Na výsledky ostatných u nás odobratých vzoriek čakáme,“ dodala hovorkyňa.

Cenková zároveň upozornila, že od utorku je možné do areálu nemocnici vstupovať len hlavnými vstupmi pre peších pacientov, a to hlavným vstupom do areálu, vchodom do budovy oddelenia dlhodobo chorých a vchodom do pediatrického pavilónu. Jeden vchod je vyhradený pre motorizovaných pacientov.

„Všetky ostatné vstupy do areálu budú uzavreté,“ zdôraznila hovorkyňa s tým, že pacientom budú pri vstupe merať teplotu a zisťovať cestovateľskú anamnézu. Podľa výsledkov budú rozdelení do dvoch skupín. Prvou je skupina pacientov s podozrením nakazenia novým koronavírusom a druhou skupina ostatných pacientov.