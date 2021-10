Prešovské veľkokapacitné očkovacie miesto mení adresu, vakcínu dostanete aj v obchodných centrách

Po víkendovej akcii v Humennom, kde počas soboty 2. a nedele 3. októbra v priestoroch Mestskej športovej haly na Chemlonskej ulici zaočkovali spolu sto ľudí, sa bude tento týždeň očkovať proti ochoreniu COVID-19 v Medzilaborciach a v obci Fričovce.

Cez víkend Prešovský samosprávny kraj (PSK) na novej adrese znova otvorí aj jedno z veľkokapacitných očkovacích centier a tímy budú očkovať vo dvoch obchodných centrách.

Veľkokapacitné centrum v spoločenských priestoroch

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, v Medzilaborciach budú očkovať v stredu 6. októbra v priestoroch Mestskej knižnice na Mierovej ulici v čase od 10:00 do 17:00. Očkovací tím v zložení lekár, sestra a záchranár bude mať k dispozícii 200 jednodávkových vakcín od spoločnosti Johnson&Johnson.

Vo Fričovciach záujemcov zaočkujú v piatok 8. októbra v zasadačke obecného úradu, rovnako v čase od 10:00 do 17:00. Jednodávkovú vakcínu Janssen by tu malo dostať 100 ľudí.

Kraj v sobotu 9. októbra opäť otvorí aj svoje veľkokapacitné centrum v Prešove. To sa po novom presunulo zo Športovej haly Hotelovej akadémie na Okružnej ulici do spoločenských priestorov Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici. Čas očkovania v sobotu je stanovený od 9:00 do 15:00.

Očkovanie v nákupných centrách

Najbližší víkend budú tiež očkovať vo dvoch obchodných centrách, kam sa naposledy prišlo zaočkovať 331 ľudí. Naplánované je na nedeľu 10. októbra v obchodných centrách Eperia Prešov a Max Poprad v čase od 10:00 do 18:00. Kraj má na tento víkendový deň pre obe miesta pripravených spolu 600 vakcín Janssen.

Prešovská župa očkuje proti COVID-19 od februára 2021 a doteraz podala takmer 200-tisíc vakcín. Aktuálne sa intenzívnejšie zameriava na očkovanie v obchodných centrách, tiež na vakcináciu v obciach kraja a vo veľkých výrobných spoločnostiach. Spustenú má aj vlastnú informačnú očkovaciu kampaň s názvom Vakcína zachraňuje životy – ďakujeme, že ste zodpovední.