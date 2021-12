Prešovský kraj bude očkovať aj počas vianočného obdobia, pre vysoký záujem začnú už 28. decembra

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v zintenzívnení očkovania vo svojej réžii aj počas vianočného obdobia. Verejnosť tak môže využiť viacero termínov pred Vianocami, aj medzi sviatkami. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Prešovská župa ďalej pokračuje vo vakcinácii a vychádza v ústrety žiadostiam miest a obcí v kraji, ktoré aktuálne evidujú zvýšený záujem o očkovanie. A to práve v súvislosti s kampaňou vlády SR zameranou na zvýšenie zaočkovanosti v skupine 60+ a získanie avizovanej finančnej pomoci pre túto skupinu.

Očkovanie spustia už 28. decembra

„V čase sviatkov umožníme záujemcom o vakcínu očkovanie už od 28. decembra. Takže naše tímy si reálne oddýchnu naozaj iba pár dní a znovu budeme pripravení personálne, technicky aj materiálne pokračovať v našej očkovacej kampani. Sprístupníme očkovanie v našich veľkokapacitných očkovacích centrách, avšak s vakcínou pôjdeme aj individuálne do Vranova nad Topľou, Svidníka či do Seniorcentra v Bardejove,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že kraj má záujem pokryť čo najviac regiónov vzhľadom na očakávaný zvýšený nápor zo strany verejnosti.

Očkovať sa bude na viacerých miestach

Už v utorok 28. decembra samospráva otvorí svoje veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) na Volgogradskej ulici v Prešove a v Poprade na Mnoheľovej. V oboch centrách bude očkovať od 8.00 – 9.00 bez registrácie, od 9.00 – 18.00 s registráciou.

Taktiež umožní očkovanie v Kine Dukla vo Svidníku v čase od 10.00 do 17.00 s registráciou aj na počkanie. V stredu 29. decembra sprístupní vakcínu opäť v popradskom VKOC na Mnoheľovej ulici v rovnakom čase ako v utorok a tiež v Seniorcentre v Bardejove, a to v čase od 10.00 do 17.00 s registráciou i bez nej.