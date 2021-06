Prešovský kraj cez víkend otvorí všetky vakcinačné centrá, jedno aj pre Sputnik

Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvorí počas najbližšieho víkendu všetkých päť veľkokapacitných očkovacích centier. Očkovať v nich budú vakcínami od spoločností AstraZeneca, Pfizer/BioNTech a vakcínou Sputnik V.

Mobilné jednotky majú pripravených 1 290 vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré podajú v 14 lokalitách. Začínajú pritom očkovať aj vo väčších výrobných spoločnostiach v Prešovskom kraji.

Sputnik v bardejovskom centre

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, pre štyri očkovacie dni v centrách v Prešove, Poprade, Humennom, Bardejove a v Starej Ľubovni má prešovská župa alokovaných spolu 9 000 vakcín, z toho 5 900 vakcín AstraZeneca, 2 100 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech a 1 000 vakcín Sputnik V.

Prešovské centrum na Okružnej ulici bude otvorené v sobotu 26. júna, kde desať očkovacích tímov preočkuje 2 700 ľudí vakcínou AstraZeneca. Popradské centrum na Kukučínovej ulici bude očkovať po oba víkendové dni. V sobotu je pripravených 1 200 vakcín AstraZeneca a o deň neskôr 27. júna 1 300 vakcín Pfizer/BioNTech. Rovnako sa očkuje aj v Humennom, kde je na sobotu alokovaných 1 200 a na nedeľu 800 vakcín.

Bardejovské centrum ako jediné z centier PSK očkuje Sputnikom V. Očkovať sa bude v nedeľu 27. júna, pričom pôjde o nových záujemcov o túto vakcínu. „Prvotne bolo pre tento očkovací deň z rezortu zdravotníctva alokovaných 800 vakcín, po náraste záujmu o Sputnik V sa tu bude aktuálne očkovať až tisícka ľudí,“ dodala Jeleňová. Očkovacie centrum v Starej Ľubovni pokračuje v očkovaní a preočkovaní počas pracovného týždňa. V utorok 29. a stredu 30. júna preočkuje vakcínou AstraZeneca čakateľov na jej druhú dávku. Každý deň je pripravených po 400 vakcín.

Zvýšený záujem o vakcínu

„Očkovacia stratégia centier prešovskej župy by sa mala v krátkom čase rozšíriť aj o ponuku očkovania vakcínou Johnson&Johnson. Podľa národnej stratégie tá je určená pre marginalizované skupiny obyvateľov. Kraj však spustí očkovanie touto vakcínou v režime veľkokapacitného očkovania v závislosti od dopytu ľudí, takže by mala byť v centrách dostupná pre všetkých,“ avizovala hovorkyňa.

V súčasnosti PSK vo svojich centrách neočkuje detských pacientov. Očkovanie skupín 12+ sa v Prešovskom kraji realizuje v nemocniciach v mestách Prešov, Poprad, Humenné a Stará Ľubovňa a tiež v Poliklinike Sabinov. „Všeobecne pred letom a dovolenkami kraj registruje zvýšený záujem ľudí o vakcínu proti koronavírusu, o čom svedčia aj aktuálne čísla registrovaných v čakárni,“ doplnila Jeleňová.

Kraj tiež ďalej pokračuje v očkovaní výjazdovou očkovacou službou. V novom očkovacom turnuse vyráža služba do terénu v obciach v sobotu 26. júna a pokračuje vo výjazde od pondelka 28. do stredy 30. júna. Mobilná služba sa chystá navštíviť obce Zbudské Dlhé, Čirč, Plaveč, Ľubotín, Kyjov, Plavnica, Lukáčovce, Závada, Podolinec, Spišská Belá, Kurima, Hažlín, Hlinné a Vyšný Žipov. Vakcínu tu majú podať 1 290 ľuďom, z toho v 1 090 prípadoch pôjde o preočkovanie. Ako dodala Jeleňová, o očkovanie prostredníctvom výjazdových jednotiek prešovskej župy prejavili záujem aj väčšie výrobné spoločnosti v kraji. Už v piatok 25. júna očkujú v prvej spoločnosti, konkrétne v Garrett Motion Slovakia Záborské, kde by malo dostať vakcínu približne 120 ľudí.