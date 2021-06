Prešovský kraj nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc, Majerský vidí ohrozenie života pacientov

Prešovský samosprávny kraj (PSK) nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc, ktorú navrhuje v rámci reformy ministerstvo zdravotníctva. Zhodli sa na tom krajskí poslanci na ostatnom rokovaní zastupiteľstve PSK. Avizované zníženie počtu akútnych lôžok môže mať podľa nich dopad na zdravie občanov.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, ako dôvod svojho nesúhlasu s pripravovanou reformou uviedli krajskí poslanci aj nežiaduci dopad na geografickú, časovú a sociálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov PSK.

Ohrozená má byť aj pôrodnica

„Ide o ohrozenie života pacientov. Prešovský kraj je jednak dlhodobo investične poddimenzovaný, je tu najnižšia HDP na obyvateľa, ale aj najťažšia dostupnosť do ústredných nemocníc, do ktorých by sa ľudia chceli dostať. Preto je dôležité tieto regionálne nemocnice a akútne lôžka na oddeleniach zachovať,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ako dodala Jeleňová, podľa medializovaných informácií sú ohrozené nemocnice v Snine, vo Svidníku, Vranove nad Topľou, v Levoči a Kežmarku, ale aj pôrodnica v Humennom.

„V prípade, že by sa tieto informácie potvrdili, reforma zdravotníctva a následná redukcia akútnych lôžok sa Prešovského kraja dotkne najviac zo všetkých samosprávnych krajov. Nemôžeme dopustiť, aby optimalizačné riešenia mali dosah na zníženie kvality života ľudí v našich regiónoch a zabezpečenie ich základných potrieb a služieb, ak sa navyše týkajú zdravotníckej starostlivosti,“ dodal Majerský.

Krajskí poslanci zároveň odsúhlasili, že budú iniciovať rokovania k reforme na úrovni samosprávneho kraja za účasti ministerstva zdravotníctva, dotknutých samospráv a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zmeny majú zvýšiť kvalitu služieb

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na otázky agentúry SITA nekonkretizovalo, ako sa pripravovaná reforma dotkne nemocníc v Prešovskom kraji.

Vo všeobecnosti však uviedlo, že zmeny majú zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti lepším manažmentom pacienta a efektívnejším využívaním nemocničných lôžok a peňazí.

„Reforma prinesie to, že lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, by sa transformovali v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ lôžka, s tiež lepším manažmentom pacienta,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Lôžka by sa mali transformovať

Ako dodala, na Slovensku by sa časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti.

„Konkrétny zoznam nemocníc predstavíme v priebehu letných mesiacov aj s adekvátnym vysvetlením o dostupnosti adresnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ skonštatovala Eliášová.