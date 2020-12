Prezidentka Čaputová, členovia vlády či Šefčovič sa dali zaočkovať proti koronavírusu (video)

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, členovia vlády SR, zástupcovia vedenia parlamentu, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko a eurokomisár Maroš Šefčovič sa dali v nedeľu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v Ružinove.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pred očkovaním činiteľov pripomenul, že dnešným dňom sa na Slovensku začína očkovanie proti ochoreniu v nemocniciach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Zuzana Čaputová pred očkovaním upozornila, že Slovensko je v súčasnosti v najťažšom období od vypuknutia pandémie.

„Ale zároveň v tomto období prichádza tá najlepšia správa, a to je dostupnosť vakcíny na Slovensku. Ja som veľmi rada, ale zároveň vnímam rôzne obavy ľudí, pokiaľ ide o vakcináciu. Tým obavám rozumiem a chápem, že sú prípustné a ľudské a môžem naznačiť to, ako som sa s nimi vysporiadala ja sama. Zaujímala som sa, z dostupných a relevantných zdrojov, čo tá vakcína znamená. Ale najmä som dôverovala odbornosti, tak ako mnohokrát v minulosti, keď som potrebovala lekársku pomoc, alebo ju potrebovali moji blízki. Dôverujem vedeckému poznaniu a znamená to, že považujem vakcínu za tú najlepšiu cestu, ako sa z tejto situácie môžeme dostať von,“ uviedla prezidentka.