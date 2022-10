Prezidentka Čaputová navštívila Rooseveltovu nemocnicu a požiadavky lekárov považuje za legitímne (foto)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje požiadavky lekárov za legitímne. Pri návšteve v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici sa ich zároveň pýtala, ako vnímajú doterajšie kroky vlády.

„Lekári mi zdôrazňovali, že tu nejde len o platy. Očakávajú, že vláda im vyhovie aj v požiadavkách, ktoré sa týkajú dlhodobých problémov nášho zdravotníctva, ako napríklad zvýšenie kvality vzdelávania. Potrebujú však istotu, že nedostanú len ďalšie verbálne sľuby, ale formalizovaný záväzok vlády,“ uviedla hlava štátu na sociálnej sieti.

Pre krok lekárov má pochopenie

V Rooseveltovej nemocnici podala výpovede takmer tretina lekárov, najmä z dôležitých oddelení anesteziológie či chirurgie. Vedenie nemocnice je podľa Čaputovej v zložitej situácii, ale pre tento krok lekárov má pochopenie, rovnako tak si uvedomuje dlhodobo kritický stav slovenského zdravotníctva.

„Je však v ťažkej situácii udržať chod nemocnice pri obmedzenom počte lekárov a sestier a nemať pritom v rukách žiaden nástroj, akým to vie zvrátiť,“ napísala prezidentka a dodala, že ten majú v rukách ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií a vláda.

Stretla sa aj s odchádzajúcimi lekármi

Prezidentka sa stretla aj s devätnástimi lekármi, ktorí podali výpovede a zaujímala sa o dôvody, o ich pohľad a o to, aká zmena podmienok by uľahčila prácu zdravotníkov. V nemocnici podalo k 31.9. 2022 výpovede 131 lekárov zo 442. Ich odchod by, po skončení výpovednej lehoty, zásadne ovplyvnil poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V piatok 14. októbra má Zuzana Čaputová v pláne stretnutia s niekoľkými ďalšími združeniami lekárov, ktoré rovnako zdieľajú požiadavky lekárskych odborov, a v pondelok 17. októbra sa k situácii v zdravotníctve stretne aj s ministrom zdravotníctva. Pripravená hovoriť o celej situácii v zdravotníctve je tiež s premiérom Hegerom.