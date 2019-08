Pri liečbe rán by mohli pomôcť senzory. Podľa vedcov by prezradili, čo sa deje pod obväzmi

Vedci zo škótskej Heriot-Watt University vyvíjajú novú techniku, ktorá pomôže liečiť zranenia pomocou senzorov. Malé elektronické zariadenia môžu odhaliť, čo sa deje pod obväzmi.

Mohli by pomôcť senzory

Pre zranenia síce existujú špeciálne bandáže, avšak základnou metódou, ako zistiť napredovanie ich liečby, je bandáže odstrániť a na ranu sa pozrieť. Do tohto procesu chce doktor Michael Crichton, odborný asistent v oblasti biomedicínskeho inžinierstva na univerzite Heriot-Watt, vniesť dáta.

„Ak vieme vložiť senzor na povrch tkaniva okolo rany alebo cez nu, vieme odmerať, čo sa deje? Ak by sme to vedeli urobiť, napovedalo by nám to, ako sa rana vyvíja,“ uvádza doktor Crichton.

Ak by podľa neho bolo možné stav rany počas liečby merať, nebolo by nutné ranu otvárať, keď je potrebné zistiť, či sa hojí dobre alebo zle.

Nové prístupy v liečbe

Na to, aby vedci zistili, ako senzory zobrazujú zdravé tkanivo, musia najprv preskúmať, ako sa rana po prerezaní správa. Používajú na to vzorky prasacej kože, ktorá je podobná ľudskému tkanivu. Do kože urobia malý rez a pomocou 3D technológie skúmajú štruktúry kože pod jej povrchom.

Skúmanie tkaniva na mikroskopickej úrovni môže priniesť nové prístupy v liečbe. Vyžaduje si to však senzory operujúce v rovnakej mierke. Senzory o veľkosti kryštáliku cukru musia byť na báze ultrazvuku schopné vysielať aj prijímať signály šíriace sa tkanivom. Na základe rýchlosti prenosu zvuku v tkanive vedci následne zistia jeho stav.

Podobná technika môže v budúcnosti pomôcť pri liečení poškodených orgánov a rakoviny.