Pri vakcíne AstraZeneca nie sú žiadne náznaky negatívnych vedľajších účinkov, tvrdí šéfka Európskej liekovej agentúry

Neexistuje žiadny náznak, že by očkovanie vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca spôsobovalo negatívne vedľajšie účinky ako riziko pľúcnej embólie, cievnej trombózy alebo trombocytopénie. Počas utorňajšej tlačovej konferencie to vyhlásila šéfka Európskej liekovej agentúry (EMA) Emer Cookeová.

Situácia ako táto podľa nej nie je neočakávaná. „Berieme ju veľmi vážne a hodnotíme všetky možné vedľajšie účinky,“ dodala s tým, že napriek rizikám je prínos vakcíny AstraZeneca pozitívny.

Počet prípadov je podobný ako u nezaočkovaných

Cookeová poznamenala, že takéto nežiaduce reakcie sú zriedkavé, no nie neobvyklé. Podotkla však, že počet prípadov je podobný ako u neočkovanej populácie.

Taktiež tvrdí, že podľa správ zo Spojených štátov zaznamenali podobný počet problematických prípadov so zrážanlivosťou krvi aj po očkovaní vakcínami Pfizer a Moderna. „Sledujeme nežiaduce udalosti spojené so všetkými vakcínami,“ doplnila 59-ročná Írka.

Nie je dôvod na paniku

Podľa Cookeovej napriek nedávnym informáciám nie je dôvod na paniku. „Keď očkujete milióny ľudí, vyskytnú sa rôzne prípady. Úlohou EMA je prísť na to, či je to skutočne vedľajší účinok vakcíny alebo je to náhoda. Chcem ešte raz zdôrazniť, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by tieto stavy spôsobilo očkovanie,“ zakončila riaditeľka EMA s dôvetkom, že experti tejto organizácie budú naďalej monitorovať všetky potrebné skutočnosti.

Európska lieková agentúra preveruje dáta o bezpečnosti vakcíny po tom, čo sa objavili správy o tvorbe nebezpečných krvných zrazenín u ľudí, ktorí absolvovali očkovanie, a vo štvrtok by mala oznámiť rozhodnutie o ďalších krokoch.