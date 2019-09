Priatelia Národného onkologického ústavu pomáhajú už desať rokov

Združenie priateľov NOÚ založili v roku 2009 lekári, sestry a zamestnanci Národného onkologického ústavu.

Hlavnou myšlienkou vzniku tohto transparentného neziskového občianskeho združenia bolo urobiť zo štátnej nemocnice špičkové onkologické pracovisko na európskej úrovni.

Vďaka príspevkom od darcov v celkovej hodnote takmer 2 milióny eur bolo zrekonštruovaných viac ako 10 oddelení a vznikla atmosféra priateľského prostredia. Koncepcia „Umenie lieči“ priniesla nemocnici už vyše 200 umeleckých diel.

Duálne financovanie nemocnice

Ako informovalo združenie, postupne sa okrem rekonštrukcií aj rozšíril prístrojový park a kultivujú sa priestory pre pacientov. Zvyšuje sa tak komfort nielen pre nich, ale aj pre lekárov, sestry, sanitárov a všetok personál.

Zakladateľom Združenia priateľov NOÚ je Jozef Dolinský, primár Oddelenia klinickej onkológie E. Inšpiráciu na jeho vznik našiel v zahraničí, kde je duálne financovanie nemocníc, teda aj z privátnych zdrojov, bežnou praxou.

„Stavili sme na, prinajmenšom na slovenské pomery, netradičný a unikátny manažérsky koncept,“ uviedol Dolinský.

„Vydali sme sa na kľukatú, no nesmierne obohacujúcu cestu. Za každou zákrutou sa ukrývali nejaké prekvapenia, pretože fundraising nie je jednoduchý. No nadšenie, s ktorým sme do toho išli, sa pretavilo do úžasnej misie s humánnym cieľom a hmatateľnými výsledkami,“ dodal.

Ako sa rekonštruovalo Jednu z prvých premien zažila v roku 2012 Klinika chirurgickej onkológie, ktorá sa tak zaradila medzi najmodernejšie zariadenia v strednej Európe.

Oddelenie ambulantnej chemoterapie bolo vynovené v roku 2014. Otvorilo sa, prevzdušnilo a zmodernizovalo.

Unikátom pre ženy je Centrum chirurgie prsníka, ktoré od roku 2016 poskytuje ženám špičkovú špecializovanú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste.

Nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorých je v Národnom onkologickom ústave ročne hospitalizovaných viac ako 600, pomáha prvé a jediné pracovisko poskytujúce akútnu paliatívnu starostlivosť na Slovensku. Po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2016 je všetkých 13 izieb nielen modernejších a komfortnejších, ale aj bezpečnejších.

V roku 2018 dostali novú tvár Oddelenie klinickej onkológie E a Oddelenie chirurgickej onkológie A. Zmena sa dotkla aj prístrojového vybavenia, keďže doň pribudol najmodernejší ultratenký kolonoskop.

Oddelenie onkohematológie I. bolo zrekonštruované tento rok a pacientom ponúka bezpečnejšie a modernejšie priestory. Súčasťou pracoviska je aj Transplantačná jednotka, ktorá bola zmodernizovaná duálnym spôsobom v roku 2015.

Umenie lieči

V rámci koncepcie „Umenie lieči“ v priestoroch ústavu vzniklo už päť galérií slovenského výtvarného umenia.

„Vytvorili sme spoluprácu so spoločnosťou Spectrum ART, ktorá združuje významných slovenských umelcov. Tí venovali našim pacientom a návštevníkom dohromady už vyše 200 výnimočných diel – malieb, sôch, fotografií,“ priblížil Dolinský.

Viaceré oddelenia nadobudli intímnejší rozmer vďaka výtvarným dielam, ktoré im darovali samotní pacienti, či bývalí pacienti.

Obrazy z pôvodnej zbierky NOÚ, ktorá bola objavená v jeho priestoroch ešte z čias štátneho sanatória, zdobia vynovený vestibul nemocnice. Obnovené boli aj priestory registrácie a príjmu pacientov, ako aj exteriér ústavu, ktorý je plný kvetov a lavičiek.