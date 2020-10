Primárna zdravotná starostlivosť bude v regiónoch dostupnejšia, tvrdí ministerstvo zdravotníctva

Primárna zdravotná starostlivosť bude po novom v regiónoch dostupnejšia. Ako v tlačovej správe uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, ku skvalitneniu ambulantnej sféry môžu výrazne prispieť aj centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).

Pacienti tak pod jednou strechou nájdu nielen všeobecného lekára, ale aj špecialistov a nebudú musieť cestovať do vzdialenejších miest.

„Zároveň lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci získajú lepšie pracovné podmienky,“ informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Na výzvu vyčlenili 20 miliónov eur

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo začiatkom októbra výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Výzva sa týka podpory zdravotníckej infraštruktúry v menej rozvinutých regiónoch s výrazným lokálnym vplyvom. Ide o miesta, kde je slabá dostupnosť k zdravotnej starostlivosti a týka sa aj projektov s uplatnením schémy štátnej pomoci, ktoré sú realizované na území okresných miest a v ich okolí.

Na túto výzvu je určených 20 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Maximálna výška príspevku pre projekty s lokálnym vplyvom je 700-tisíc eur a pre projekty, pri ktorých sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci je to 900-tisíc eur. Výzva je otvorená a žiadatelia môžu predložiť projekt v dvoch termínoch, a to do 15. januára 2021 alebo do 15. februára 2021. Výzva sa realizuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Nové centrá vzniknú po celom Slovensku

Pokiaľ ide o CIZS, vyhlásené už boli tri výzvy a aktuálne sa na Slovensku realizuje 48 projektov vo viacerých lokalitách vo výške 37,6 mil. eur. Nové centrá vzniknú zatiaľ v 19 mestách a 27 obciach.

„Keď centrá začnú postupne fungovať, výrazne sa zlepší celkový manažment pacientov. V praxi budú plnohodnotne fungovať aj osobné návštevy lekárov v domácom prostredí, pacienti nebudú musieť cestovať za vzdialenými špecialistami a možno očakávať aj zníženie počtu hospitalizácií v nemocniciach,“ uzavrela hovorkyňa rezortu.