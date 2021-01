Prírastok pozitívne testovaných sa znižuje a situácia by sa mala zlepšovať, uviedol Krajčí

Aktualizované 15. januára 2021 o 18.32

Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa na to, že pozitivita testov na koronavírus za posledný týždeň klesla.

Hodnota pozitívnych výsledkov z PCR testov sa za týždeň znížila z 27 % na 23 % a v prípade antigénových testov z 8 % na 5 %, nakoľko sa rovnako odvíja od sedemdňového priemeru pozitívnych.

Na druhej strane sa však napriek opatreniam zavedeným od 19. decembra a ich sprísnení od 1. januára nedarí zlomiť krivku infikovaných. Rovnako reprodukčné číslo zostalo po týždni na hodnote jedna. Minister očakával, že po 15 dňoch relatívne prísneho zákazu vychádzania bude toto číslo nižšie.

Počty hospitalizovaných

Pozitívne podľa ministra je, že sa na Slovensku darí udržiavať pomerne nízku mobilitu. Stále však mierne rastú počty hospitalizovaných, z ktorých sa približne 10 % dostáva na umelú pľúcnu ventiláciu.

Aj počet ventilovaných pacientov oproti minulému týždňu narástol. Hospitalizácie podľa ministra však nerastú tak prudko, ako rástli predošlé dni. Denne zomiera priemerne 90 pacientov.

„Situácia je najkritickejšia aktuálne v 23 okresoch, Nitru už predbehli Zlaté Moravce, kde je nárast oproti minulému týždňu o 148 %,“ povedal Krajčí. Zle sú na tom aj okresy Piešťany a Košice a okolie. Minister vyzdvihol Trenčín, kde sa situácia zlepšila.

Infekčnejšia mutácia

Čo sa týka sedemdňovej pozitivity antigénových testov, v okrese Kežmarok je pozitívnych 17,3 % ľudí, v Brezne 14,5 %. Tieto údaje podľa ministra hovoria o tom, že môže ísť o regióny, kde je pravdepodobne viac rozšírený nový variant britského koronavírusu.

Krajčí predpokladá, že vážnu situáciu v niektorých regiónoch mohla spôsobiť práve vyššia miera prítomnosti tejto britskej infekčnejšej mutácie.

Podľa automatu je celé Slovensko stále v čiernej farbe, a teda zatiaľ nie je možné dostať deti do školy. Ak by však reprodukčné číslo kleslo pod hodnotu jedna, postupne by mohli začať klesať počty pozitívnych. Ak by sa však priemer pozitívne testovaných dostal pod úroveň päťtisíc, po týždni by sa mohli otvoriť školy podľa COVID automatu.