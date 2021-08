Príznaky dlhého COVIDu niektorí ľudia pociťujú mesiace. Môže im s tým pomôcť vakcína?

To, koľko Slovákov trápi takzvaný dlhý COVID, jasné nie je. Odborníci však hlásia, že môže ísť o päť až 10 percent ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Symptómy môžu trvať niekoľko týždňov či mesiacov. Dôvody pritom stále nie sú jasné.

Príznaky sú rôzne, od dýchavičnosti, pretrvávajúceho kašľa, únavy, až po mozgovú hmlu, ktorá sťažuje koncentráciu. Medzi menej časté patria vypadávanie vlasov, hučanie v ušiach, vyrážky na nohách či zmeny v menštruačných cykloch.

Netýka sa to navyše iba tých pacientov, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia. Dlhý COVID môže postihnúť aj ľudí, ktorí sotva zaznamenali nejaké príznaky v rámci akútnej infekcie vírusom SARS-CoV-2.

Všetkých tých, ktorí musia s dlhým COVIDom bojovať, však rovnako zaujíma odpoveď na otázku, či im vakcína proti COVID-19 pomôže sa príznakov zbaviť a ochráni ich pred ďalšou nákazou. Čo na to hovoria vedci?

Výsledky prieskumu

Podľa niektorých štúdií by vakcína mohla s príznakmi dlhého COVIDu naozaj pomôcť. Prieskum z mája 2021 na University of Exeter a University of Kent ukázal, že takmer 57 percentám opýtaných očkovanie s dlhým COVIDom naozaj pomohlo.