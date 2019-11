Problém je v nedostatku personálu, tvrdí lekárska komora a podporuje odborárov

Slovenská lekárska komora (SLK) podporuje kroky odborárov, ktorí odporúčajú všetkým nemocničným lekárom nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020 nad limity, ktoré im prikazuje zákon. Podľa komory je to len dôsledok neriešenia personálneho nedostatku. V stanovisku pre agentúru SITA to uviedla manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská s tým, že komora Lekárske odborové združenie (LOZ) plne chápe.

„Dúfajme, že tieto kroky povedú k zlepšeniu situácie v slovenskom zdravotníctve, a to nielen ohľadom personálneho zabezpečenia našich nemocníc,“ uvádza v stanovisku SLK.

Rokovania zostali na mŕtvom bode

Ako konštatovala komora, spolu s LOZ poukazujú na problém nedostatku zdravotníckeho personálu nielen v ambulantnej sfére, ale v poslednom období aj v ústavnej zdravotnej starostlivosti už niekoľko rokov. „Žiaľ, bez adekvátnej reakcie a návrhov riešenia zo strany kompetentných,“ dodala.

SLK vidí zmysel v návrhu LOZ stabilizovať kľúčových lekárov na oddeleniach slovenských nemocníc formou diferenciácie miezd podľa odpracovaných rokov.

„Je veľkou škodou pre slovenské zdravotníctvo, že pani ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská dostatočne nedocenila tento problém a rokovania medzi LOZ a rezortom ostali na mŕtvom bode,“ dodala komora lekárov.

V reakcii Ministerstva zdravotníctva SR uviedla jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová, že rezort je ochotný diskutovať so všetkými zainteresovanými zložkami a zástupcovia LOZ sú prizývaní na stretnutia k viacerým témam.

Systematické riešenia

„Ministerstvo pracuje na viacerých systematických riešeniach, medzi inými je to napríklad program Rezidentského štúdia či navýšenie počtu študentov prijatých na medicínu,“ dodala.

Rezort podľa nej pracuje tiež na zlepšovaní pracovných podmienok, ktoré majú zabezpečiť aj investície do prístrojovej techniky. Tento rok sa môžu nemocnice uchádzať o 100 mil. eur, historicky najvyššiu sumu z kapitálových výdavkov.

K pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov zdravotníckych zariadení vrátane odmeňovania sa Zuzana Eliášová vyjadrila, že sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

Podmienky odmeňovania sú tak dohodnuté príslušnými kolektívnymi zmluvami a ovplyvňujú výšku priemerných miezd zdravotníckych pracovníkov. Ako dodala, lekári sú jedným z odvetví, kde je rast miezd garantovaný zákonom vďaka tzv. mzdovému automatu.

Požiadavky na finančné zdroje

Ako v stanovisku informoval hovorca zdravotnej poisťovne Union Matej Neumann, Unionu neprislúcha komentovať vnútorné záležitosti manažmentu nemocníc.

„Je pravdepodobné, že akákoľvek požiadavka LOZ na prefinancovanie diferenciácie miezd podľa odpracovaných rokov by bola s najväčšou pravdepodobnosťou pretransformovaná do požiadaviek nemocníc na finančné zdroje,“ konštatoval Neumann. Išlo by podľa neho o nemalé výdavky, s ktorými návrh štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctvo pre rok 2020 vôbec nepočíta.

PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský v reakcii uviedol, že okolnosti zamestnaneckých vzťahov medzi lekármi a nemocnicami poisťovňa nebude komentovať.

LOZ okrem odporúčania lekárom nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020 nad limity, ktoré im prikazuje zákon, zároveň radí lekárom, ktorí majú uzatvorené zmluvy o nadčasoch a službách na dobu neurčitú, aby tieto zmluvy čím skôr vypovedali a súhlas odňali.

Práca nad limit

Združenie dodalo, že ak chce nemocnica, aby lekár pracoval nad limity vo výške 100 hodín pracovnej pohotovosti a 150 hodín nadčasov ročne, môže to urobiť iba so súhlasom lekára.

„Prečo by ste dávali súhlas, ak sa k vám ministerstvo a kompetentní takto správajú?“ pýtajú sa zástupcovia združenia. Odborári sú presvedčení, že celé toto volebné obdobie zdôvodňovali, prečo treba stabilizovať kľúčových lekárov na oddeleniach slovenských nemocníc formou diferenciácie miezd podľa odpracovaných rokov.

Takáto diferenciácia je podľa nich štandardom v krajinách, ktoré Slovensku vo veľkom odoberajú skúsených lekárov. Ako združenie uviedlo, napriek ich snahe, argumentácii a rokovaniam s ministrami, Ministerstvom zdravotníctva SR a s Implementačnou jednotkou Úradu vlády kompetentní neriešia stabilizáciu skúsených lekárov na Slovensku.