Projekt martinskej nemocnice podľa Cigánikovej spĺňa všetky kritériá, zabezpečí modernejšiu zdravotnú starostlivosť

Výstavba novej martinskej nemocnice prináša jeden z najväčších úžitkov, ako sa môžu peniaze z Plánu obnovy minúť. Na piatkovom tlačovom brífingu po návšteve členov zdravotníckeho výboru Národnej rady SR v Univerzitnej nemocnici v Martine to povedala jeho predsedníčka Jana Bittó Cigániková.

Výsledný osoh pre občanov

„To, kam pôjdu peniaze z Plánu obnovy, by nemalo závisieť od toho, kto nemocnicu vlastní, ani od nejakého politického rozhodnutia, rozhodovať by sme sa mali na základe dostupných dát. Jediné, na čom by malo záležať, je výsledný osoh pre občanov,“ skonštatovala Bittó Cigániková.

Projekt martinskej nemocnice podľa nej spĺňa všetky kritériá, vo všetkých variantoch s ňou ráta optimalizácia nemocničnej siete a jej aktuálna spádovosť je 670-tisíc pacientov, pričom v niektorých špecializáciách je to až cez 1 milión pacientov.

Kvalitnejšia zdravotná starostlivosť

Výstavbu nemocnice z Plánu obnovy podporuje aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. „Ani jeden z nás po dnešnom (10. júna pozn. redakcie) stretnutí nemá pochybnosť o tom, či táto nemocnica je alebo nie je dostatočne pripraveným projektom na čerpanie financií z Plánu obnovy. Všetci vnímame potrebu novej nemocnice hlavne pre zabezpečenie kvalitnejšej a modernejšej zdravotnej starostlivosti,“ podotkla Jurinová.

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje postaviť novú univerzitnú nemocnicu v Martine za 396 miliónov eur s DPH. Výstavba novej nemocnice sa má začať v roku 2024, s jej dokončením sa ráta v roku 2026. Projekt predpokladá optimalizáciu lôžkového fondu, ktorý po otvorení novej nemocnice klesne z dnešných 838 na 660, pričom sa skráti priemerná lehota hospitalizácie a zvýši priemerná obložnosť.