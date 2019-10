Proti revízii liekov sa ozvalo aj Sme rodina, podľa Kalavskej zavádza verejnosť

Hnutie Sme rodina vyzýva ministerku zdravotníctva, aby prestala traumatizovať pacientov. Uvádza sa v tlačovej správe hnutia.

„Ešte sa neskončila sága ohľadne stratifikácie nemocníc, pri ktorej je viac-menej jasné, že je ušitá na mieru finančnej skupiny Penta, a už máme na svete novú revíziu úhrad liekov, ktorá niektorých pacientov dostane do ťažko riešiteľnej situácie. Peniaze sú prvoradé, zdravie bude v niektorých prípadoch asi len pre vyvolených,“ konštatovalo hnutie.

Hnutie Sme rodina ďalej uvádza, že sa nikdy nestotožní s revíziou úhrad, ktorá bude mať za následok drastické zvýšenie doplatkov za lieky pre ľudí.

„Tento necitlivý prístup je výsmechom tejto vlády, pľuvancom do tváre pacientov. Je nemysliteľné, aby ťažko chorí ľudia museli zo svojich peňaženiek vyťahovať stovky či tisíce eur a šéfka rezortu bude pritom tvrdiť, že jej rozhodnutie sa v žiadnom prípade negatívne pacienta nedotkne. Ak ministerka nevidí dôsledky, ktoré vyhláška so sebou prinesie, tak nemá na svojom mieste čo hľadať,“ povedal líder hnutia Boris Kollár.

Spochybňujú aj odbornosť

Nová revízia úhrad liekov je podľa hnutia nielen necitlivá k pacientom, morálne neúnosná, ale aj odborne spochybniteľná.

„Doplatky pri niektorých liekoch sú hrozivé. Upozorňujem však ešte na jeden problém, na ktorý sme prišli vďaka dôkladnej analýze. Pri niektorých kombináciách liekov sa počíta úhrada ako súčet úhrad jednotlivých zložiek. Pritom sa však úplne ignoruje, že spomínané zložky sú v úplne iných liekových formách a na úplne iné indikácie. Inak povedané, pacienti s ťažkou formou astmy a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc budú doplácať na svoje lieky preto, lebo niekto od zeleného stola na ministerstve zdravotníctva si povedal, že s prepáčením, sopeľ je porovnateľný s týmito dvomi vážnymi ochoreniami,“ uviedol expert hnutia pre zdravotníctvo Martin Višňanský.

„K revízii úhrad môže do 22. októbra napríklad výrobca podať námietku alebo znížiť cenu. Je verejným tajomstvom, že ministerstvo zvyčajne odpovie záporne. To má za následok len to, že navrhovaná revízia bude platná. Navyše si štátny rozpočet polepší, keďže za každú námietku sa najprv skladá kaucia vo výške 3 tisíc eur,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Ako uviedlo hnutie, ministerka akoby nebrala do úvahy, že nie každému pacientovi vyhovuje generikum a nielenže z nejakého dôvodu liečba jeho pomocou nezaberá, ale pri niektorých diagnózach nemá ani veľmi na výber.

„Úprimne povedané, tento prístup nedokážeme pochopiť. Tu neobstojí argument, že revízia úhrad sa robí v zmysle platnej legislatívy každé tri mesiace, čo je dané zo zákona. Šetrenie na úkor zdravia pacientov – tu skutočne niet viac čo dodať,“ uzavrela poslankyňa hnutia Zuzana Šebová.

Ministerstvo: Je pred voľbami, Kollár zavádza

Ministerstvo zdravotníctva odmieta tvrdenia, že revízia úhrad liekov prinesie pacientom drahšie lieky. Ako uviedol rezort, prioritou je v prvom rade dostupnosť liečby pacienta.

„Ostro sa vyhradzujem voči tvrdeniam pána Kollára. Rozumiem, že je štyri mesiace pred voľbami, ale odmietam takéto zavádzanie verejnosti,“ vyhlásila ministerka Kalavská.

„Revíziu úhrad na ministerstve realizujeme každé tri mesiace a je zvláštne, že niekoľko mesiacov pred voľbami to začalo zaujímať aj pána poslanca Kollára,“ poznamenala.

Ako upozornila, na zasadnutí zdravotníckeho výboru 8. októbra detailne vysvetľovala princíp revízie úhrad. „Žiaľ, mnoho opozičných poslancov ani nerozumelo, čo to generikum a originál lieku je. Som ochotná vysvetliť princíp revízie úhrad každému, kto prejaví záujem a nenaháňa politické body,“ povedala ministerka.

Pred podpisom sa stretne s pacientmi

Pri revízii sa podľa ministerstva veľmi citlivo pristupovalo k skupinám liekov na sklerózu multiplex, onkológiu, všetky psychiatrické ochorenia či lieky pre diabetikov.

„Ministerstvo zdravotníctva odmieta tvrdenia o tom, že pacienti budú doplácať za lieky viac,“ uviedla Kalavská.

Rozhodnutie o revízii úhrad zatiaľ nie je definitívne, účastníci konania sa môžu do siedmich dní odvolať a ministerstvo môže ich námietkam vyhovieť. Konečný záver bude známy 15. novembra.

„Pevne verím, že konečné rozhodnutie bude v prospech pacienta,“ povedala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

Ministerka zdravotníctva sa má s AOPP stretnúť ešte predtým, ako podpíše konečnú revíziu úhrad, pretože podľa rezortu robí všetky rozhodnutia s ohľadom na pacienta, nielen v období pred voľbami.