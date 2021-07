Protilátky po prekonaní COVID-19 vs. po očkovaní: Dáta slovenských vedcov dokazujú, kedy je človek chránený

Kým nebola vyvinutá vakcína proti ochoreniu COVID-19, odborníci upozorňovali na to, že človek sa vie opätovne nakaziť, a preto by mali byť opatrní všetci. Prirodzené protilátky však vedeli zariadiť aspoň to, aby človek nemal ťažký priebeh ďalšej choroby.

Rovnakú úlohu plní aj očkovanie, no neustále sa ukazuje, že omnoho spoľahlivejšie, ako je to pri prirodzených protilátkach. Okrem výskumov zo zahraničia to dokazujú už aj dáta zo Slovenska.

Výsledky slovenského výskumu prezentovala epidemiologička Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá spolupracovala s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Individuálna variabilita

„Náš výskum protilátkovej odpovede u ľudí, čo prekonali COVID-19 v Bratislavskom a Trnavskom kraji, potvrdzuje veľkú individuálnu variabilitu hladiny protilátok,“ uviedla Bražinová na sociálnej sieti.

Výskumu sa zúčastnilo celkovo 1 115 ľudí, pričom protilátková odpoveď sa stanovovala metódou ECLIA. Účastníci prekonali ochorenie tri až päť mesiacov predtým, ako sa zapojili do výskumu.

Bražinová a spol. potvrdili, že výška hladiny protilátok závisí od závažnosti príznakov. Či je hladina protilátok dostatočná, aby človeka ochránila, hodnotili na základe kritérii Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Ťažký priebeh