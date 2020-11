Protilátky proti koronavírusu v tele ostávajú mesiace, môžeme sa nakaziť znova?

Protilátky proti koronavírusom v tele infikovaného jedinca ostávajú niekoľko mesiacov. S týmto záverom najnovšie prišla Ania Wajnbergová z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. S kolegami analyzovala viac ako 30-tisíc vzoriek pozitívnych testov, aby našla odpoveď na otázky, či sú ľudia po prvom infikovaní koronavírusom imunní voči ďalšiemu nakazeniu. Výsledky publikovali na stránke magazínu Science.

V minulosti rôzne svetové médiá priniesli informácie o opätovných nákazách ľudí, ktorí už ochorenie prekonali. Avšak spomedzi viac ako 47 miliónov potvrdených prípadov bol ich počet zanedbateľný.

Prvý oficiálne zdokumentovaný prípad sa objavil v auguste v Hongkongu, kde sa 33-ročný pacient po čase infikoval inou mutáciou SARS-CoV-2.

Belgičania a Holanďania zhodne hovorili o tom, že priebeh ochorenia je navyše počas druhej infekcie iba mierny. Avšak, v americkom štáte Nevada alebo v Ekvádore sa vyskytli prípady dvoch pacientov, ktorých následné nakazenie koronavírusom malo vyslovene vážny priebeh. 25-ročného Američana museli dokonca hospitalizovať v nemocnici, počas prvej nákazy pritom nemal vážne problémy.

Vedci majú odpovede

Tieto prípady, rovnako ako istá štúdia uverejnená v magazíne Nature Medicine, naznačovali, že imunita po prekonaní ochorenia COVID-19 zrejme nie je trvalá. V rámci spomenutej štúdie, počas 35 rokov pracovali s 10 dobrovoľníkmi, ktorým pravidelne testovali krv na protilátky. Skúmali najmä imunitné reakcie na rozličné typy bežných, relatívne neškodných koronavírusov.

Zistili, že protilátky po prekonaní ochorenia spôsobeného koronavírusmi mali len krátkodobý charakter a k reinfekciám dochádzalo zhruba po roku, niekedy aj skôr.

Tieto závery v zásade potvrdzuje aj najnovší výskum Wajnbergovej. Viac ako 90% infikovaných ľudí (skúmaných vzoriek) malo strednú alebo vysokú hladinu protilátok v krvi. Experimenty ukázali, že tieto protilátky môžu blokovať vírus pred infikovaním buniek.

Najväčšou nádejou je vakcína

Po opakovanom testovaní 121 jedincov v dvoch neskorších termínoch Wajnbergovej tím zistil, že hladiny ich protilátok boli stabilné najmenej tri mesiace. O päť mesiacov neskôr po nástupe príznakov vykazovali protilátky jednotlivcov iba mierny pokles. Autori tvrdia, že je „veľmi pravdepodobné“, že protilátky chránia ľudí pred opätovnou infekciou.

Tieto, ako aj ďalšie doterajšie výskumy naznačujú, že z aktuálnej pandémie sa ľudstvo len tak ľahko nedostane. Aj preto sa vedci sústredia na objavenie vakcíny, ktorú by podľa najnovších informácií mali v tretej fáze otestovať do konca tohto roka. Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi a britský výrobca liekov GlaxoSmithKline by následne o jej schválenie chceli požiadať v prvej polovici roku 2021.