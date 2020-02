Púchov s petíciou za návrat detskej pohotovosti neuspel

Mesto Púchov aj naďalej ostáva bez lekárskej pohotovosti pre deti a dorast. Ministerstvo zdravotníctva nevyhovelo petícii, ktorú jej občania poslali.

Ako na svojej stránke uviedlo mesto Púchov, od 1. júla 2019 prestala v púchovskej nemocnici fungovať ambulancia pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast. Na príčine bol nedostatok kvalifikovaných lekárov.

Mestu sa podarilo nájsť riešenie v spolupráci s nemocnicou v Považskej Bystrici. Jej lekári by v obmedzenom režime pracovali na detskej pohotovosti v Púchove. Pomohlo by to nielen Púchovčanom, ale aj samotnej nemocnici, ktorá teraz musí zvládať pacientov z dvoch okresov.

Zákony sa meniť nebudú

S týmto návrhom však narazili na ministerstve. Dôvodom je legislatíva, ktorá nedovoľuje, aby poskytovateľ, ktorý má jeden bod APS, poskytoval doplnkovú pohotovosť v inom bode. Taktiež nemôže poskytovať pohotovosť v bode, pre ktorý má vydané povolenie iný poskytovateľ, v tomto prípade púchovská nemocnica.

Nepomohla ani petícia, ktorá žiadala zmenu zákona. Ako rezort zdravotníctva vysvetlil v odpovedi na petíciu, takáto zmena by predstavovala legálny spôsob, ako obísť zákonom určený rozsah hodín, kedy sa má poskytovať pevná APS. „[To] by znefunkčnilo systém poskytovania APS na celom území Slovenskej republiky,“ uvádza ministerstvo.

Púchov tak nateraz stále ostáva bez pohotovosti pre deti a dorast. Ako píše ministerstvo, zaradenie mesta či obce medzi pevné body pre ambulancie pevnej APS neznamená, že v danom pevnom bode pre ambulancie pevnej APS sa bude takáto zdravotná starostlivosť aj automaticky poskytovať. „Takáto skutočnosť z novej právnej úpravy APS nikde nevyplýva,“ upozorňuje.