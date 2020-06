Rada z lekárne: Liečbu mykózy kože a nechtov neodkladajte, naopak, konajte rýchlo

Mykózy, ľudovo nazývané plesne, patria medzi choroby spôsobené mikroskopickými hubami. Ochorenie môže zasiahnuť akúkoľvek časť nášho tela, najčastejšie sa však objavuje na povrchu kože a nechtoch.

V prípade, že spozorujete prejavy rozvíjajúceho sa ochorenia, liečbu neodkladajte a určite príznaky nezľahčujte. Radu sme hľadali u odborníčky z lekárne Dr.Max farmaceutky Mgr. Jany Varsovej.

Plesne obľubujú kúpaliská a bazény

Práve počas letných mesiacov je riziko prenosu mykotických ochorení väčšie. Voľný čas trávime radi na kúpaliskách či pri bazénoch, pri veľkých horúčavách náš odev mnohokrát nedokáže zabezpečiť pokožke dostatočnú vzdušnosť a problém je na svete. Plesne totiž obľubujú práve vlhké a vzdušné prostredie, ktoré im zabezpečí ideálne podmienky na prežitie.

„Niektoré mykózy môžu byť prejavom i vážneho zdravotného ochorenia a môžu takisto komplikovať iné choroby. Mykózy patria medzi ľahko infekčné ochorenia, prevenciu je preto potrebné zabezpečiť správnymi hygienickými opatreniami, ako aj vhodne zvolenými produktmi na denné používanie,“ vysvetľuje farmaceutka Jana Varsová.

Najčastejšie prejavy mykózy

● svrbenie, pálenie, rezanie postihnutého miesta

● začervenanie kože, popraskanie alebo olupovanie

● pri postihnutí nechtov, nechtového lôžka – zmena farby a hrúbky

● výtok pri postihnutí pohlavných orgánov

Faktory vzniku ochorenia

● znížená imunita – oslabená obranyschopnosť organizmu je najčastejším dôvodom na vznik opakovaných plesňových ochorení

● nevhodná hygiena – predovšetkým u žien je dôležitá správna intímna hygiena a nosenie vhodnej spodnej bielizne

● poranenia kože – najmä pri postihnutí nôh a priestoru medzi prstami je rizikom i poranenie, oslabené tkanivo môže byť vstupnou bránou pre vstup ochorenia

● užívanie liekov – pri niektorých liečivách je vyššie riziko pre vznik infekcie

● iné ochorenia – celkový zdravotný stav je dôležitý faktor, napríklad v prípade metabolických ochorení (napríklad cukrovka) patrí pacient do rizikovejšej skupiny

Mykóza nechtov

Ochorenie postihuje predovšetkým nechty na nohách, na nechtoch rúk sa vyskytuje oveľa menej. Infekcia nechtovej jednotky spôsobená hubami sa odborne nazýva onychomykóza. Môže začať nenápadne, príčinou býva mnohokrát neliečená kožná mykóza na chodidlách, ktorá sa postupne rozšíri aj na oblasť nechtov.

„Najčastejšie sa prvé prejavy objavia na palci a pri neliečení preniká do ostatných nechtov. Ochorenie je potrebné podchytiť čo najskôr, začať správnu liečbu ihneď, ako sú spozorované prvé príznaky. V prípade, že ochorenie prenikne až do nechtového lôžka, liečba býva náročnejšia. Na postihnutom nechte pozorujeme zmenu štruktúry, ako aj farby – býva značne zažltnutý, zhrubnutý a začína sa postupne olupovať,“ uvádza odborníčka z lekárne Dr.Max.

Prevencia pred mykózou nechtov

● Dbajte dôsledne na správnu hygienu.

● Preferujte ponožky z prírodných materiálov (bavlna, bambus).

● Pravidelne dezinfikujte svoje topánky.

● Používajte vlastnú obuv do sauny, bazénov a kúpeľov.

● Majte vlastný pilník a nožničky, dezinfikujte ich ideálne po každom použití.

Pomoc z lekárne

Samoliečba je vhodná, pokiaľ ochorenie odhalíme v začiatkoch. Pokiaľ už je postihnutá viac ako tretina nechta, je nevyhnutná liečba na základe lekárskeho odporúčania.

„V lekárni sú pre samoliečbu k dispozícii prípravky s obsahom antimykotika (účinná látka bifonazol) a so zmäkčujúcou látkou (urea), ktorá zabezpečí ľahšie preniknutie liečiva do vnútornej časti nechta. Prípravky sú k dispozícii vo forme lakov, krémov a roztokov,“ hovorí Mgr. Jana Varsová.

Pri každom je dôležité dodržanie odporúčaného použitia, pokračuje farmaceutka z lekárne Dr.Max: „Niektoré sa aplikujú 1-krát denne, pri iných je však potrebné pre správny účinok použiť ich viackrát v priebehu dňa. Nevyhnutná je pravidelná aplikácia a dodržanie odporúčanej dĺžky liečby. Cieľom liečby je vyliečiť postihnutú časť, ako aj zamedziť rozšíreniu ochorenia do zdravých okolitých častí.“

V liečbe pokračujte aj po vymiznutí príznakov

Pri liečbe bývajú súčasťou niektorých produktov aj jednorazové pilníky na nechty či nechtová škrabka, pred aplikáciou prípravku je potrebné použitie podľa priloženého odporúčania.

„V prípade preliečenia a vymiznutia príznakov pokračujte v používaní daného prípravku ďalších 14 dní, aby sa zabránilo opakovanému návratu problému,“ dodáva Varsová.

Výber antimykotického prípravku

Voľba správneho prípravku, vychádzajúc z miesta postihnutia, je na liečbu nesmierne dôležitá. „Prípravky určené na mykózu na koži nie sú vhodné na liečbu mykotického ochorenia nechtov. Nenachádza sa v nich zmäkčujúca látka, ktorá je nevyhnutnou zložkou na zabezpečenie preniknutia účinnej látky až k nechtovému lôžku,“ upozorňuje farmaceutka.

Ak však ochorenie postihlo už väčšiu časť nechta, prípadne je rozšírené i na okolitých nechtoch, je nevyhnutná návšteva lekára, ktorý zvolí liečbu na základe aktuálneho stavu a rozšírenia ochorenia. Lekár môže zvoliť i liečbu prostredníctvom systémových antimykotík, tieto liečivé prípravky sa užívajú vnútorne.

Na hygienu myslite aj doma

„Pri mykotických ochoreniach chráňte svojich blízkych, s ktorými sa delíte o spoločnú domácnosť. V rámci preventívnych opatrení pred šírením mykóz sa striktne odporúča: žiadna chôdza naboso v byte, nosenie šľapiek i v sprche, oddelené pranie pacientovej bielizne, používanie ponožiek s obsahom striebra či aloe vera,“ uzatvára Mgr. Jana Varsová z lekárne Dr.Max.

