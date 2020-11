Rakúšania poznajú termín prvého celoplošného testovania, Kurz sa chce vyhnúť ďalším lockdownom

Rakúsko začne plošné testovanie na koronavírus počas prvého decembrového víkendu v západných spolkových krajinách Vorarlbersko a Tirolsko. V stredu to oznámil kancelár Sebastian Kurz s tým, že vláda rokuje o termínoch aj v ďalších spolkových krajinách. Testovanie medzi prvými podstúpia skupiny ako učitelia a policajti, ktorí sú v častom kontakte s ďalšími ľuďmi.

Rakúsko spúšťa hromadné testovanie v nádeji, že sa vyhne ďalším lockdownom. V súčasnosti tam platí lockdown do 6. decembra. „Mali by sme sa chopiť každej príležitosti, ktorá sa ponúka, aby sme sa vyhli ďalším lockdownom alebo ich aspoň skrátili,“ povedal Kurz. Zároveň upozornil, že aj keď v januári bude dostupná vakcína proti koronavírusu, neznamená to, že sa ešte v ten mesiac všetko vyrieši. „Stále máme pred sebou ťažké mesiace,“ dodal.

Po príklade Slovenska, ktorému sa podobným krokom podarilo spomaliť šírenie infekcie a vyhnúť sa druhému lockdownu, keď počas jedného víkendu otestovalo takmer dve tretiny svojej päťapolmiliónovej populácie, sa už plošne testovalo aj napríklad v talianskej provincii Južné Tirolsko, pripomína agentúra AP.