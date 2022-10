Rast platov lekárov či zdravotných sestier nezachráni naše biedne zdravotníctvo, odborári opäť vyzvali na systémové riešenia

Lekárske odborové združenie (LOZ) nepovažuje parlamentom schválené zvýšenie miezd lekárov za dostačujúce. Schválená novela zákona podľa združenia nerieši personálnu stabilizáciu v slovenských nemocniciach.

Ako ďalej uviedlo LOZ v tlačovej správe, schválená úprava miezd nerieši cieľ, ktorým je konkurencieschopnosť Slovenska oproti ostatným krajinám V4 a udržanie skúsených lekárov v nemocniciach.

Zdravotné sestry si polepšia

Až vyhlásenie štrajkovej pohotovosti lekárov a zozbieraných takmer 3 500 deklarácii lekárov podľa združenia dospelo k tomu, že premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a šéf rezortu financií Igor Matovič začali so zástupcami lekárov riešiť stav slovenského zdravotníctva.

„Je len v prospech systému, že vláda začala pod naším tlakom riešiť aj ostatných zdravotníkov a je úspech, že pod našim tlakom sa 5. októbra po odhlasovaní v parlamente ide sestrám zvýšiť mzda,“ uviedol šéf LOZ Peter Visolajský. Podobný precedens, že by niekto žiadal navýšenie miezd inej profesii, sa podľa neho na Slovensku ešte nestal.

Nástupný plat neatestovaného lekára sa navýši z 1,25 na 1,4-násobok priemernej mzdy, čo v praxi znamená zvýšenie o 169 eur v hrubom.

Za každý rok praxe si môžu zdravotníci prilepšiť o 12,11 eura v hrubom maximálne do veku 20 rokov, čo znamená maximálne 240 eur v hrubom pre lekára s 20 a viacročnou praxou. Lekári s viac ako 10 ročnou praxou si prilepšia o 120 eur v hrubom.

Rast platov

Šéf LOZ tvrdí, že zvyšovanie miezd neprinesie viac skúsených lekárov do nemocníc, ani nezabráni podávaniu výpovedí.„Základná požiadavka LOZ je, aby sa zlepšil systém v nemocniciach. To nerieši navýšenie výplat o 100 eur až 200 eur, my potrebujeme do nemocníc nových kolegov a motivačný systém, aby sme dobrých lekárov v nemocniciach udržali,“ tvrdí Visolajský.

Platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby sa budúci rok zvýšia.

Schválením novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch o tom rozhodol parlament. Pri nezmenenom počte zdravotníkov si tento krok vyžiada 232 miliónov eur v budúcom roku s postupným rastom na 273 miliónov eur v roku 2026.

Schválenou novelou zákona sa zvyšuje základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka. Zdravotníkom sa uznajú aj odpracované roky v zahraničí a časť obdobia stráveného na materskej a rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a spolu za všetky deti najviac šesť rokov materskej a rodičovskej dovolenky.