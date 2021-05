Rekordný počet sestier odišiel tento rok do dôchodku. Personálna kríza už zasiahla do bežnej starostlivosti

Pandémia ochorenia COVID-19 odkryla a prehĺbila mnohé problémy, ktoré slovenské zdravotníctvo trápia už roky. Jedným z tých najzávažnejších je nedostatok zdravotníckeho personálu.

Vyčerpaní zdravotníci počas pandémie strávili nekočné hodiny pri nemocničných lôžkach, riskovali vlastné životy aj životy svojich rodín v boji s nebezpečným koronavírusom. Napriek tomu za svoju prácu nemajú dostatočné ohodnotenie.

Viacerí odborníci sa obávajú, že lekári a zdravotné sestry začnú hromadne odchádzať buď do dôchodku alebo pracovať do zahraničia. O tom, že to nie je neopodstatený strach, vypovedá aj aktuálna situácia v Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch.

Pôrodnica v Piešťanoch

Ako nemocnica v utorok informovala na sociálnej sieti, pôrodnica v rámci gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa zatvára. Posledné pôrody sa uskutočnia v stredu 26. mája. Dôvodom je zlá personálna situácia na novorodenenckom oddelení.

„Napriek snahe sa na novorodenecké oddelenie nepodarilo zohnať ďalších lekárov a od júna v tomto počte nie je možné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre novorodencov,“ píše sa v stanovisku nemocnice.

V prevádzke zostane gynekologická a odborná ambulancia, takže bude možné sa objednať na gynekologické operácie či zákroky, od 27. mája však nebude možné rodiť v tejto pôrodnici. O zatvorení pôrodnice sa pritom uvažuje aj v Nemocnici s poliklinikou Myjava.

Nízke dôchodky

Pred podobnými situáciami varoval aj lekár Martin Kulkovský, primár interného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Na sociálnej sieti upozornil, že stratégia personálnej podpory mala byť nastavená už dávno.

Motivovať sa mali všetci tí, ktorí do zdravotníctva vstupujú, ale slušným dôchodkom by sa mali oceniť aj tí, ktorí z neho odchádzajú. Práve masívny odchod zdravotných sestier do dôchodku bude pritom podľa Kulkovského v blízkej budúcnosti najväčší problém.