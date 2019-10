Rekordný úbytok poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovni veľmi neublíži

Viac ako 140-tisíc poistencov sa rozhodlo opustiť Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Vyhlásil to bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker na stredajšom brífingu.

Odkiaľ má tieto čísla, nepovedal. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou totiž ešte nezverejnil počty potvrdených prihlášok.

Druckerove údaje však nepriamo potvrdila Union zdravotná poisťovňa – pochválila sa, že sa jej podarilo získať takmer 120-tisíc poistencov.

Najväčšia poisťovňa bude menšia

Pre štátnu poisťovňu to znamená zmenšenie poistného kmeňa o necelých 5 %. Doteraz pritom každoročne prichádzala o niečo vyše percenta poistencov. Čo bolo síce reputačne nepríjemné, avšak trhom zdravotného poistenia to príliš nepohlo.

Ani tentoraz sa zrejme relatívna veľkosť poisťovní nezmení, VšZP stále ostane najväčšou poisťovňou na trhu. Jej podiel však klesne pod 60 %. Koľko to bude nad päťdesiatpercentnou hranicou, zatiaľ nevieme, keďže presné čísla zatiaľ nie sú.

Na samotných poistencov toto oslabenie poisťovne nebude mať reálny dopad. Čo politici pri kritike súkromných poisťovní radi zamlčiavajú, je prerozdelenie poistného. To, čo od vás poisťovňa vyberie, jej totiž nejde rovno do kešene. Najprv totiž väčšina poistného ide na prerozdelenie. Ide presne o to, že poisťovňa dostane viac na starších a chorých poistencov.

A tak, hoci (podľa Druckera) z VšZP odišli ekonomicky aktívni a teda veľa platiaci poistenci, peniaze od nich napokon aj tak, prenesene povedané, skončia na účte VšZP.

V čom je problém?

Prečo sa teda poisťovne snažia získať viac poistencov, ak by to finančne vychádzalo viacmenej rovnako?

V prvom rade, na prerozdelenie nejde celý výber poistného, 5 % ostáva poisťovni. Pri veľkom počte poistencov a vysokom výbere od ekonomicky aktívnych je to malé, no vítané prilepšenie.

Druhá vec je vyjednávacia sila poisťovne. V súčasnosti je trh konsolidovaný, ale nie tak dávno pôsobilo na Slovensku viac zdravotných poisťovní. Tie menšie mali problém, pretože poskytovatelia boli páni. Ak sa rozhodli zmluvu s nimi nepodpísať, prišli len o malé množstvo pacientov, zatiaľ čo poisťovňa čelila riziku, že príde o poistencov, ktorí radšej zmenili poisťovňu, aby mali dostupného lekára.

Teraz však máme už len tri poisťovne. Každá má poistný kmeň dostatočne veľký na to, aby si poskytovatelia dvakrát rozmysleli, či s ňou zmluvu nepodpíšu. Čím väčšia je poisťovňa, tým menej manévrovacieho priestoru majú poskytovatelia.

Oslabí sa štát

Štát je v súčasnosti najväčším hráčom v zdravotníctve. Má zriaďovaciu aj regulačnú funkciu, čiže vytvára zákony, utvára prostredie, diktuje financie a poskytuje zdravotnú starostlivosť. Okrem toho je však akcionárom, a teda najvyšším šéfom poisťovne. Teda VšZP.

Štát má teda okrem legislatívnej páky aj praktickú. Poisťovňa, ktorá ovláda viac ako polovicu trhu, vo veľkej miere určuje, ako ten trh bude vyzerať. Ak bude vplyv VšZP slabnúť, rovnako bude oslabovať aj vplyv štátu. Po nedávnych vyhláseniach premiéra Petra Pellegriniho to preňho môže byť celkom zlá správa.

Ak by totiž odliv poistencov zo štátnej poisťovne pokračoval aj naďalej, napríklad súkromné diagnostické pracoviská, ktoré má premiér tak v zuboch, by napokon mohli prežiť aj na zmluvách s ostatnými poisťovňami. A naopak, štátne pracoviská by mohli prísť o peniaze z ostatných poisťovní.