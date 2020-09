Riaditeľ popradskej nemocnice Anton Hanušín končí po troch mesiacoch vo funkcii

aktualizované 21. septembra 20:23

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v pondelok podvečer akceptoval žiadosť riaditeľa popradskej nemocnice Antona Hanušína o uvoľnenie z funkcie. Predchádzali tomu nezhody nového vedenia nemocnice s personálom.

Minister Krajčí sa od pondelkového rána postupne rozprával s primármi jednotlivých oddelení aj s riaditeľom a snažil sa riešiť množstvo nedorozumení, ktoré v nemocnici vznikli.

Nedostatočná komunikácia

„Mnohé veci sa podarilo vysvetliť a zhodli sme sa na tom, že pán riaditeľ nie dostatočne komunikoval. Mal zámery, ktoré sme podporovali a vďaka nim aj uspel na výberovom konaní. Prišiel aj na množstvo nekalých biznisov. Škoda, že sme nemohli dotiahnuť mnohé veci ďalej. Pre mnohé z týchto zámerov, aj keď ja ich považujem za pragmaticky správne, však nedokázal získať zamestnancov,“ priblížil minister s tým, že najmä zlúčenie ortopédie a traumatológie to do veľkej miery odštartovalo.

Riešil aj chronické problémy na internom oddelení, ktoré vyeskalovali po skončení núdzového stavu do výpovedí niektorých jeho kľúčových osôb.

V dozornej rade nemocnice budú odteraz nie dvaja, ale traja zamestnanci nemocnice a traja zamestnanci ministerstva zdravotníctva.

„Vo štvrtok poprosím dozornú radu, aby sa zaoberala tým, aké vedenie navrhne a v prípade, že toto vedenie bude chcieť ďalej pokračovať v reformách, ktoré táto nemocnica potrebuje a bude mať podporu, tak ho samozrejme rád vymenujem na ďalšie obdobie,“ dodal minister.

Nepodarilo sa získať ľudí

„Na to, aby ste mohli robiť zmeny, si musíte získať ľudí, čo sa mi bohužiaľ nepodarilo a to ma mrzí. Je absolútne jasné, že v tejto situácii sa nedá pokračovať, keďže zamestnancov musíte mať na svojej strane a ja ich nemám,“ povedal už bývalý riaditeľ Hanušín s tým, že do nemocnice prišiel s najlepšími úmyslami a chcel otvoriť vedenie nemocnice aj dozornej rade, aby sa mohla zoznamovať s podpisovanými zmluvami.

„Verím tomu, že to prispeje k celkovej atmosfére v tomto štáte a ukáže sa, že zdravotníctvo bolo v minulosti napojené na niektoré skupiny, ktoré na ňom zarábali a toto všetko teraz pretneme,“ uzavrel Hanušín.

Zamestnanci popradskej nemocnice na utorok pripravovali protestný pochod proti riaditeľovi. Podľa ministra ho už nemá zmysel organizovať.

„Ak by sa uskutočnil, neviem, čo by bolo jeho náplňou,“ uviedol Krajčí s tým, že doposiaľ ani nedostal petíciu od nespokojných zamestnancov a ani nevie, čo v nej vlastnej bolo.

Riaditeľ urobil viacero zmien

Nový riaditeľ Anton Hanušín viedol nemocnicu tri mesiace a pristúpil k viacerým zmenám.

Lekári, sestričky a technický personál sú presvedčení, že tieto zmeny vedú k znefunkčneniu dovtedy dobre fungujúcej nemocnice.

Na vzniknutú situáciu zareagovali štyria primári svojím odchodom. Nespokojní zamestnanci spísali petíciu, v ktorej žiadali odchod riaditeľa nemocnice.

Zároveň žiadali aj jeho odchod z postu predsedu asociácie nemocníc, aby nemal možnosť zasahovať do práce krízovej komisie. V prípade naplnenia požiadaviek boli pripravení podať hromadné výpovede.