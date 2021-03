Rok pandémie očami starostu: Uvítal by som informácie skôr, ako sa ich dozviem na tlačovke

Obec Miloslavov neďaleko Bratislavy má svojou polohou a rázom špecifické postavenie. Býva tam množstvo Bratislavčanov, ktorí denne dochádzajú do zamestnania do hlavného mesta. Často pritom využívajú vlakové spojenie.

Aj pre tieto reálie je riziko šírenia ochorenia COVID-19 v obci s oficiálnymi 3 469 (údaj k 31.12.2019) obyvateľmi pomerne vysoké. O tom, ako zvládli posledný rok pandémie, aj o tom, čo sa dalo spraviť lepšie a čo by sa malo robiť inak, sme sa rozprávali so starostom obce Milanom Baďanským (SPOLU).

Ako by ste zhodnotili rok pandémie, ktorý máme za sebou, z pohľadu obcí?

Jednoznačne ako ťažký. Za tým slovom „ťažký“ je potrebné vidieť množstvo nových úloh, ktoré zo vzniknutej situácie vyplynuli. Museli sme prijímať závažné rozhodnutia zo dňa na deň, bez dostatku času na analýzu situácie. Samotné rozhodnutie, napríklad zatvorenie škôl a škôlok, bolo treba prijať okamžite. Išlo pritom o rozhodnutie so závažnými dôsledkami pre žiakov, deti v materskej škôlke, učiteľov, spôsob výučby a v neposlednom rade pre rodičov detí.

Prijímali sa protipandemické opatrenia v rámci práce obecného úradu, práce školských zariadení či údržby obce tak, aby sa zabezpečila nielen samotná ochrana ľudí, ale aj čo najbezproblémovejšia funkčnosť všetkých činností. Každé opatrenie sa týkalo a týka množstva ľudí a ovplyvňuje ich každodenný život.

Boli starostovia na niečo podobné ako pandémia pripravení?

Určite som nebol pripravený. Nič podobné sa neočakávalo, neprebiehala nijaká príprava. Že sa môže niečo takéto udiať by mi ani vo sne nenapadlo. Úplne to zmenilo všetko, na čo sme boli pripravení, čo sme plánovali, čo sme chce robiť. Zrazu bolo veľa vecí úplne inak a vo všetkom bolo nevyhnutné zohľadniť prítomnosť pandémie.

Aké prísne opatrenia ste mali v obci počas prvej vlny pandémie? Sú veci, ktoré by ste vtedy vzhľadom na súčasné znalosti urobili inak?

Zatvorili sme školské zariadenia, fungovanie obecného úradu sme riešili v núdzovom režime tak, aby sme dokázali poskytnúť nevyhnutné služby. Podarilo sa nám zohnať všetky ochranné prostriedky a dezinfekciu v potrebnom množstve a poskytli sme seniorom ochranné rúška bezodkladne, ako aj donášku stravy a nákupy pre tých, čo to potrebovali. Dezinfikovali sme všetky vnútorné, ako aj vonkajšie priestory, kde sa mohlo vyskytovať viac ľudí, ako sú zastávky autobusov, vlakové nástupište, detské ihriská, a samozrejme, všetky budovy v správe obce.

Myslím si, že nič zásadného by som nemenil, v detailoch je vždy možné niečo robiť lepšie. Zásadným faktorom, prečo sme pomerne úspešne zvládli situáciu, bolo zloženie krízového štábu, kde sa každý chopil zadanej úlohy a robil to, čo bolo potrebné. Osobitne by som vyzdvihol ochotu nášho všeobecného lekára Petra Lipovského, že bol ochotný sa stať členom krízového štábu a jeho prítomnosť a odbornosť nám pomohla prijímať zodpovedajúce opatrenia, ako aj neskôr personálne zabezpečiť celoplošné testovania. Možno menej viditeľnú, ale nenahraditeľnú úlohu plnilo a plní so svojou podporou aj obecné zastupiteľstvo.

Ako to bolo počas druhej vlny, zmenilo sa niečo?

My sme nezvoľnili po odznení prvej vlny, ale priebežne sme si pripravovali všetok potrebný materiál, ak by sa situácia zhoršila. Zabezpečili sme pre potreby obce, zamestnancov a školské zariadenia všetky potrebné ochranné pomôcky vrátane dezinfekcie. To, čo zmenilo situáciu, bolo celoplošné testovanie a následné testovania.

Keď sa situácia upokojila, počas leta, v obciach sa ľudia vracali k bežnému životu. Keď sa vo vašej obci koncom leta mal krúžok jogy presunúť do priestorov kultúrneho domu, bol problém s vetraním a dezinfekciou po každom krúžku. Išlo o záležitosť personálnu alebo finančnú?

Všetci sme sa tešili, že by sa všetko mohlo vrátiť do „starých“ koľají, je to moja a určite túžba nás všetkých. Peniaze sú vždy problémom, či je ich veľa alebo málo, je to relatívne. Určite peniaze nehrali hlavnú úlohu. Nehovorím, že ich máme toľko, koľko by sme ich chceli mať, ale šport, kultúru a krúžky podporujeme v najviac možnej miere, ako vieme, je to pre ľudí.

Úlohy, ktoré sme plnili od začiatku pandémie vyčerpávali a vyčerpávajú nás všetkých, aj zamestnancov obce. Pravidelná dezinfekcia vonkajších a vnútorných priestorov budov a údržba obce je na hranici našich personálnych možností. Nakoniec, aj pandemické opatrenia sú o tom, aby sme zamedzili stretávaniu sa. Uvedomujem si, že nie každé rozhodnutie sa stretne s potleskom, ale snažíme sa rozhodovať v prospech zvládnutia situácie v našej obci. Myslím si, že sme to vo veľkej miere dokázali.

Viacerí starostovia sa sťažovali na komunikáciu autorít, nariadenia prichádzali neskoro alebo si v niektorých bodoch protirečili. Vnímate to tak aj vy?