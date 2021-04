Rokovania Dôvery s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach napredujú, dohoda je na spadnutie

Zdravotná poisťovňa Dôvera a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice sú blízko dohody. Informoval o tom PR špecialista Dôvery Matej Štepianský po rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v utorok. Obe strany predpokladajú uzavretie zmluvy do konca týždňa. Znamenalo by to poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov Dôvery v plnom rozsahu a bez obmedzení.

Zdravotná poisťovňa Dôvera nemá aktuálne zmluvu s UNLP Košice. Od 1. apríla tak v tejto nemocnici poskytujú poistencom Dôvery len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ide o potrebnú zdravotnú starostlivosť v prípade úrazu, akútnych zdravotných ťažkostí alebo akútneho zhoršenia zdravotného stavu.